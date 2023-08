PSMS Medan Permanenkan Dua Pemain Baru, Berasal dari Klub di Jawa

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- PSMS Medan resmi permanenkan dua pemain baru untuk mempekuat tim dalam laga Liga 2 Indonesia Musim 2023/2024.

Adapun kedua pemain baru itu nantinya akan memperkuat lini pertahanan Skuat Ayam Kinantan.

Menurut informasi, adapun dua pemain baru itu yakni Andri Muliadi dan Rizky Aldi Nurcahya.

Andri Muliadi merupakan eks pemain Persela Lamongan.

Ia merupakan pemain yang sudah berpengalaman memperkuat sejumlah klub Indonesia baik di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.

Sementara Rizky Aldi Nurchaya, merupakan eks pemain Mataram United FC.

Dalam akun Instagram resmi PSMS Medan @official_psmsmedan yang dilihat Tribun Medan, Minggu (27/8/2023), PSMS Medan mengajak dua pemain baru ini untuk sama-sama berjuang memenangkan tim dalam laga Liga 2 Indonesia mendatang.

"Mari berjuang lagi @andrimuliadi_44, selamat datang kembali. Our new right back from Rembang, Central Java. Welcome @_rizkyaldii. Pemain muda berusia 20 tahun dan berposisi sebagai bek kanan, Rizky Aldi siap berjuang bersama tim PSMS Medan menjaga sisi kanan pertahanan," tulis pesan dalam unggahan tersebut.

Dilansir dari Transfefmarkt.co.id, Andri Muliadi merupakan pemain senior di kompetisi Liga Indonesia, dimana ia merupakan pemain yang berposisi di bek tengah.

Menurut informasi, pemain kelahiran 26 Februari 1993 di Meunasah Baro itu sudah pernah bermain di beberapa tim seperti 12 de Oct U-19 , Persiraja Banda Aceh, Persebaya 1927, Borneo FC, dan Persela Lamongan.

Pemain berusia 30 tahun ini sudah bermain sebanyak 36 kali selama di Liga 1 Indonesia dengan catatan waktu sebanyak 2.277 menit.

Sedangkan untuk di Liga 2, Andri sudah bermain sebanyak 4 kali dengan catatan waktu 243 menit.

Tak hanya bermain di kompetisi Liga Indonesia, Andri Muliadi juga pernah bermain di kompetisi Piala Presiden.

Saat itu ia dua kali bermain dengan catatan waktu sebanyak 180 menit bermain.