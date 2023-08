The Revenge of Others, Drama Thriller yang Diperankan Park Solomon 

The Revenge of Others

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – The Revenge of Others merupakan drama Korea Selatan bergenre thriller yang berlatar belakang sekolah menengah atas.

Drama ini ditulis oleh Lee Hee-myung, yang pernah menulis naskah untuk drama populer seperti The World We Met Again, Beauty Gong Shim, dan The Girl Who Smells.

Revenge of Others atau Third Person Revenge adalah sebuah drama bergenre thriller yang mengisahkan tentang balas dendam remaja.

Sinopsis The Revenge of Others

Film ini berpusat pada Ok Chan-mi (Shin Ye-eun) saat ia mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian saudara kembarnya.

Ok Chan-mi adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang dulunya adalah seorang penembak di tim sekolah menengahnya.

Suatu hari, dia dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kematian saudara kembarnya yang tiba-tiba dan misterius.

Untuk mengungkap kebenaran, dia pindah ke sekolah saudara kembarnya dan menggali lebih dalam.

Sayangnya, semakin dalam ia menggali informasi tentang kematian saudara kembarnya, ia semakin terjerat dalam misteri tersebut.

Bahkan, dia merasa bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan untuk membalas dendam daripada mengejar mimpinya.

Ia kemudian bertemu dengan Jisoo Heon (Park Solomon ), yang ingin membalas dendam kepada para pengganggunya.

Ji-Heon membantu Ok Chan-mi melewati kesulitannya meskipun dia adalah sosok yang misterius.

Dia memperingatkan dia akan bahaya yang bisa dia hadapi dalam pencariannya akan kebenaran. Namun, dia tidak mendengarkan peringatannya.

Sementara itu, Seok Jae-bum (Seo Ji-hoon) adalah seorang pria yang hidup dengan mengikuti jejak peristiwa dalam ingatannya yang hilang.

Kemudian ia bertemu dengan Kook Ji-hyun (Lee Soo-min), seorang gadis dengan rahasia misterius.

