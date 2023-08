PDI Perjuangan Menang, Ganjar Pranowo Presiden, Rapidin Simbolon DPR RI Menggema di Padangsisimpuan

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN-Ribuan warga Kota Padangsidimpuan mendoakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo jadi presiden.

Acara doa yang dirangkai dalam perhelatan adat mamborhat-borhati di Gedung Serbaguna Harapan Bunda Kota Padangsidimpuan, Minggu (28/8/2023) Petang.

Rapidin datang datang mangalap tahi tu Marga Parna, Siahaan, Silalahi Sabungan, Siregar dan Sinaga di Kota Padangsidimpuan. Mangalap Tahi lebih diartikan menjemput semangat dan restu.

Bersama Sorta istrinya, Rapidin Simbolon, direstui kumpulan Marga Parna, Siahaan, Silalahi Sabungan, Siregar dan Sinaga yang telah menyambut penuh semangat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon bersama kader banteng gerak jalan santai dari Lapangan Alama Bolak Minggu (27/8/2023) Pagi menuju gedung Adam Malik konsolidasi Partai Partai bersama kader. (TRIBUN MEDAN)

Kepada tokoh Marga ini, Rapidin dan Sorta menaruh rasa hormat dan sampaikan terimakasih.

"Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya kepada Marga Parna, Siahaan, Silalahi Sabungan, Siregar dan Sinaga atas sambutan yang meriah atas kunjungan kami ke Kota Padangsidimpuan ini,"ungkap Rapidin Simbolon didepan ribuan warga.

Ribuan warga pun menyahut dengan ucapan "Ganjar Pranowo, Presiden. Rapidin Simbolon DPR RI, PDI Perjuangan Menang".

Sebelum tiba, ribuan warga Kota Padang Sidimpuan sudah menantikan kedatangan Rapidin Simbolon. Terlihat, ketika Rapidin dan istri tiba, seorang warga yang mengidolakan Rapidin ada yang menangis haru dan memeluknya.

Ribuan warga Mendoakan Rapidin di Gedung ini. "Dekke Simudur-udur" serta "Boras Si Pir ni Tondi" pemberian Paguyuban Marga Somba Debata yang penuh makna dan filosofy menjadi penguat jiwa kepada Rapidin Simbolon dan Sorta Ertaty Siahaan untuk memenangkan PDI Perjuangan.

Somba Debata merupakan hula-hula dari Rapidin Simbolon yang memiliki kedudukan terhormat baginya, dikarenakan induk kelompok marga dari istrinya, Sorta Ertaty Boru Siahaan.

Bersama ribuan warga yang memadati gedung ini, doa dan pemberian ulos serta dekke simudur-mudur dan boras sipir ni tondi ini diwakili langsung Ketua Parsadaan Pomparan Somba Debata Kota Padang Sidimpuan, St ST Nasution.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon bersama istri (Ketua DPRD Samosir) menerima doa dan berkat melalui borhat-bohat dan diberikan Dekke Simudur-udur untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranomo Presiden i Gedung Serba Guna Harapan Bunda Kota Padang Sidimpuan, Minggu (27/8/2023) (TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA)

Bagi tokoh Parna Padangsidimpuan J Sijabat, marga Parna di Padangsidimpuan siap membantu Rapidin Simbolon memenangkan PDI Perjuangan sekaligus jadi Caleg DPR RI, Sorta Ertaty Siahaan DPRD Sumut dan tentunya memena gkan Ganjar Pranowo Presiden.

Alasan Sijabat semangat mengantar Rapidin Simbolon karena melihat progres pembangunan di Kabupaten Samosir baik semasa menjabat Bupati.

"Barita ni lampedang mardangka bulung bira Barita muna nadenggan nungga tarbege do ro didia. Ai anggo ahu jot-jot do mulak tu bona pasogit, jadi hubereng do maju ni Samosir i nuaeng di bogas ni tanganmu. (Berita baik tentang Pak Rapidin membangung Samoir sudah sampai kemana-mana. Saya sering pulang kampung ke tanah leluhur di Samosir. Dan saya melihat Samosir itu maju berkembang pesat,"kata Sijabat yang masih sering pulang ke Desa Dos Roha Tanda Rabun Kabupaten Samosir ini.