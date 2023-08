Chord dan Lirik Lagu Batak Unang Sai Dokkon Au Selingkuh By Romantis Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Berikut ini adalah Chord dan Lirik Lagu Batak Unang Sai Dokkon Au Selingkuh.

Lirik Lagu Batak Unang Sai Dokkon Au Selingkuh dipopulerkan oleh Romantis Trio.

Lirik Lagu Batak Unang Sai Dokkon Au Selingkuh yang dipopulerkan oleh Romantis Trio ini menceritakan kejujuran seseorang dalam mencintai kekasihnya.

Chord dan Lirik Lagu Batak Unang Sai Dokkon Au Selingkuh

Intro : F C

#

C G

Unang sai dokkon au selingkuh

Am Em F

Molo melbok hempon hi hasian

G

Hasian

##

C G

Cintaki holan tu ho

Am Em

Sayang hi holan sasada ho

F C

Soada be na asing

G C

Holan ho dirohakki

Reff

E F C

Unang sangsi be ho, di cintakki

E F

Unang lomos roham

G F

Molo dao au sian lambungmi

C G C

Jujur do au hasian, manghaholongi ho

[Musik] : G C F G G E Am F C

Back to

##

Reff

F C G C

Jujur do au hasian, manghaholongi ho

(cr30/tribun-medan.com)