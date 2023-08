JADWAL Lengkap Liga Italia Pekan ke-3, Ada Big Match AS Roma Vs AC Milan, Inter Milan Vs Fiorentina

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia 2023-2024 akhir pekan ini akan tersaji duel sengit mulai Jumat (1/9/2023) sampai Senin (4/9/2023).

Pekan ini ada laga big match antara AS Roma Vs AC Milan hingga Inter Milan vs Fiorentina.

Laga yang menjadi sorotan pada pekan ketiga Liga Italia, menjadi ujian konsistensi bagi AC Milan yang saat ini menempati puncak klasemen.

AC Milan sukses mencatatkan dua kemenangan dengan menorehkan enam gol dan baru kebobolan satu gol saja.

Namun, pada pekan ini, tim asuhan Stefano Pioli akan mendapatkan lawan yang tak mudah, yaitu AS Roma.

Meski AS Roma belum tampil meyakinkan karena baru memperoleh satu poin, Olivier Giroud dkk tetap harus waspada.

Apalagi dalam dua pertemuan terakhir antara kedua tim, pasukan Jose Mourinho sanggup menahan imbang AC Milan.

Musim lalu, AS Roma dan AC Milan bermain imbang 1-1 dan 2-2 di kompetisi Liga Italia.

Selain itu, pada musim ini Giallorossi juga berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain baru seperti Houssem Aouar, Leandro Paredes, hingga Evan Ndicka.

Bahkan AS Roma sukses mendatangkan Romelu Lukaku sebagai pemain pinjaman dari Chelsea.

Ia akan menjadi momok bagi pasukan Stefano Pioli apabila diberi kesempatan bermain oleh Jose Mourinho pada akhir pekan nanti.

Pada musim lalu ketika dipinjam oleh Inter Milan, Lukaku sukses mencetak 10 gol dan 6 assist dari 25 pertandingan.

Duel antara AS Roma dan AC Milan akan dilaksanakan di Stadion Olimpico pada Sabtu (2/9/2023) pukul 01.45 WIB.

Kemudian laga lain akan memiliki keseruannya tersendiri, yaitu antara Inter Milan vs Fiorentina dan Napoli vs Lazio.