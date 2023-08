Harga Emas Antam di Medan Naik Hari Ini, Capai Rp 1.079.000 per Gram, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga emas batangan 24 karat PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) di Kota Medan yang dipantau di laman resmi logam mulia kembali melonjak pada Kamis (31/8/2023) hari ini.

Saat ini harga emas batangan antam berada di posisi Rp Rp 1.079.000 per gram, naik sebesar Rp 2 ribu per gram dari harga hari sebelumnya, Rabu (30/8/2023) yaitu Rp 1.077.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback atau beli kembali emas Antam terpantau naik sebesar Rp 2 ribu per gram menjadi Rp 959.000 per gram.

Kemudian, untuk harga emas antam satuan ukuran terkecil 0.5 gram dibandrol Rp 589.500.

Sedangkan, emas ukuran 10 gram dijual dengan harga Rp 10.340.000 dan harga emas terbesar yaitu 1000 gram dibandrol Rp 1.019.600.000.

Berikut harga emas Antam di Butik Antam Medan hari ini :

Emas 0,5 gram Rp 589.500 Emas 1 gram Rp 1.079.000 Emas 2 gram Rp 2.108.000 Emas 3 gram Rp 3.144.000 Emas 5 gram Rp 5.120.000 Emas 10 gram Rp 10.340.000 Emas 25 gram Rp 25.685.000 Emas 50 gram Rp 51.205.000 Emas 100 gram Rp 102.260.000 Emas 250 gram Rp 255.340.000 Emas 500 gram Rp 510.400.000 Emas 1 kilogram Rp 1.019.600.000

Untuk saat ini emas antam ukuran, 250 gram, 500 gram dan 1000 gram sedang tidak tersedia di Butik Logam Mulia Medan.

Diketahui, harga emas di Butik Antam Medan memiliki perbedaan dengan harga emas Antam yang dijual di Butik Logam Mulia Jakarta seperti Pulo Gadung, Menara Ravindo, Mal Ambasador dan GedungAntam.

Adapun perbedaan harga emas di Medan dengan wilayah Jakarta dipengaruhi oleh biaya pengiriman dan juga asuransi pengiriman dari Jakarta ke Medan.

Untuk pembelian emas batangan antam di Medan bisa dilakukan secara tunai dengan mendatangi Butik Logam Mulia Medan di Komplek Center Point Jalan Timor, Blok M No. 04 Medan.

