Twinkling Watermelon, Drama Fantasi Baru yang Dibintangi Ryeoun dan Seol In Ah, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Twinkling Watermelon merupakan drama terbaru yang akan dibintangi Ryeoun dan Seol In Ah.

Twinkling Watermelon juga akan menghadirkan aktor dan aktris korea ternama lainnya seperti Choi Hyun Wook dan Shin Eun Soo.

Twinkling Watermelon dikabarkan akan tayang perdana di tVN pada 25 September 2023.

Selain Ryeoun, Seol In Ah, Choi Hyun Wook dan Shin Eun Soo, drama ini akan menghadirkan bintang ternama lainnya seperti June iKON, Choi Won Young, Seo Young Hee, Chun Ho Jin, dan Jung Sang Hoon.

Drama bergender fantasi ini digarap oleh Son Jung Hyun, sutradara yang pernah menggarap Should We Kiss First, When My Love Blooms, dan Mental Coach Jegal.

Sementara naskahnya ditulis oleh Jin So Wan yang pernah mengerjakan drama populer seperti Chicago Typewriter (2017), Kill Me, Heal Me (2015), The Moon Embracing The Sun (2012), dan Scandal in Old Seoul (2007).

Sinopsis Twinkling Watermelon

Twinkling Watermelon menceritakan kisah Eun Gyeol (diperankan oleh Ryeo Un), seorang anak lahir dari orang tua yang tunarungu. Eun Gyeol memiliki bakat musik yang luar biasa.

Suatu hari, dia mengunjungi sebuah toko musik misterius yang membawanya melakukan perjalanan waktu ke tahun 1995.

Di masa lalu, Eun Gyeol bertemu dengan ayahnya, Lee Chan (diperankan oleh Chou Hyun Wook), dan keduanya bersekolah di SMA Seni Sowoon.

Meskipun awalnya bingung, Eun Gyeol menikmati waktu sekolah bersama ayahnya dan bersama-sama mereka membentuk band bernama Watermelon Sugar.

Sekolah tersebut juga ditempati oleh Se Kyung (diperankan oleh Seol In Ah), seorang siswi cantik dan populer yang memiliki bakat bermain selo.

Lee Chan jatuh cinta padanya, meskipun perasaannya tidak terbalaskan. Meski demikian, Lee Chan tidak menyerah dan berjuang untuk mendapatkan hati Se Kyung.

Se Kyung memiliki jadwal latihan yang padat untuk kompetisi selo, membuatnya tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan.