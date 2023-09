Menantu SBY Bereaksi Usai AHY Batal Jadi Capres Anies Baswedan, Singgung Soal Kebenaran 

TRIBUN-MEDAN.com - Menantu SBY bereaksi usai AHY batal jadi capres Anies Baswedan.

Ia pun menyinggung soal kebenaran yang akan terungkap.

Menantu SBY, Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono akhirnya buka suara terkait Partai Demokrat yang merasa dikhianati Anies Baswedan.

Putra dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) didampingi istri Annisa Pohan (kiri), Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan) dan istri Siti Rubi Aliya Rajasa (kanan) berpose disela-sela pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. ((ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT))

Diketahui, Demokrat merasa terkhianati setelah Partai NasDem dinilai membuat keputusan sepihak duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024.

Aliya Rajaya mengunggah pernyataan resmi Partai Demokrat di media sosial Instagram.

Pernyataan tersebut ditulis oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsy.

Pada bagaian captio, Aliya Rajasa menulis kebenaran pasti akan terungkap.

"Press release Sekjen Partai Demokrat, Jakarta 31 Agustus 2023.

Let the truth be told..

let the voice be heard..," tulis Aliya Rajasa.

Bagaimana pernyataan lengkap Partai Demokrat?

Begini pernyataan lengkap Sekjen Demokrat.

Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.

Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.