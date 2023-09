Sudah Here We Go, Transfer Ryan Gravenberch ke Liverpool, Harga Tembus 40 Juta Euro

TRIBUN-MEDAN.com - Sudah Here We Go. Ryan Gravenberch jadi pemain Liverpool. Harga transfernya tembus 40 juta Euro.

Harga itu belum termasuk bonus mencapai lima juta euro tergantung dari penampilan Ryan Gravenberch.

Kabar transfer pemain Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen ke Liverpool akhirnya sudah disepakati.

“Ryan Gravenberch ke Liverpool, here we go! €40 juta ditambah €5 juta sebagai tambahan,” tulis Fabrizio Romano melalui Twitter-nya, dilansir Jumat.

Ryan Gravenberch (HO)

Gravenberch langsung diizinkan terbang ke Liverpool, Kamis (31/8/2023) malam waktu setempat.

Ia akan menjalani tes medis keesokan harinya dan meneken kontrak berdurasi lima tahun.

Jika kepindahannya bisa dirampungkan besok, ada peluang Gravenberch bermain melawan Aston Villa akhir pekan ini.

Pilih Liverpool Ketimbang Manchester United

Bayern Munich siap melepas Ryan Gravenberch, Liverpool dikabarkan siap membayar 35 juta poundsterling untuk pemain gelandang Timnas Belanda itu.

Ryan Gravenberch disebut makin dekat dengan Liverpool.

Laporan terbaru dari media Inggris menyebutkan Bayern Munich sudah siap untuk melepas pemain gelandangnya.

Adapun Ryan Gravenberch sudah membulatkan niatnya untuk hengkang dari Bundesliga ke Premier League.

Kali ini Liverpool sedang mempersiapkan tawaran resmi kepada pihak Bayern Munich.

Pemain Bayern Munich, Ryan Gravenberch (instagram/@ryanjiro_) ((instagram/@ryanjiro_))

"Liverpool sedang bernegosiasi dengan Bayern Munich soal pembelian Ryan Gravenberch," tulis laporan David Ornstein.