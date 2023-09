Wulan Guritno Langsung Cabut dari Thailand, Kini Nama Sang Janda Cantik Masuk Radar Polisi

TRIBUN-MEDNA.com - Artis Wulan Guritno bergegas meninggalkan Thailand usai namanya diberitakan masuk dalam daftar figur publik yang tengah diselidiki kepolisian karena mempromosikan situs judi online.

Wulan Guritno pun membagikan keberangkatannya dari sebuah hotel di Bangkok, Thailand di Insta Story-nya.

Mulanya Wulan mengunggah foto hidangan menu makanan disertai kartu ucapan selamat datang dan saat engunjungi Mystery Mansion Bangkok.

Ada pula foto pertunjukan tari hingga kebersamaan Wulan dengan sejumlah remaja perempuan dalam satu mobil diunggahnya.

Namun, tak sampai 24 jam, Wulan mengunggah foto koper dan tas disertai keterangan, "early flight, pulang duluan, titip London ya."

Wulan Guritno unggah foto nikmati es krim dengan mata terpejam dan pakaian ketat membuat banjir komentar. (Instagram)

London Abigail sendiri merupakan anak kedua Wulan Guritno dari pernikahannya dengan Aldilla Dimitri.

London beberapa waktu lalu mewakili sekolahnya mengikuti kompetisi di Bangkok, Thailand.

Wulan juga mengunggah foto putrinya itu di akun Instagramnya disertai ucapan selamat atas prestasi anaknya.

"Congratulations my love. So proud of you my baby girl, 1 gold medal for scholar's challenge, 1 silver medal for debate. And qualified for the final round 'the tournaments of the Champions at YALE USA' Well done," tulis Wulan.

Belum diketahui alasan Wulan Guritno pulang lebih awal dari Thailand.

Yang pasti, momen itu terjadi setelah pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri menginformasi mereka tengah mendalami kasus dugaan keterlibatan sejumlah figur publik mempromosikan situs judi online.

Bahkan, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan klarifikasi para figur publik tersebut, termasuk di antaranya Wulan Guritno.

Video Wulan Guritno mempromosikan situs judi online viral setelah diunggah akun Tik Tok @REPORT.ID.

Ia mempromosikan situs judi online slot Sakti123 yang disebut website game online bersertifikat.