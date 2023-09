Chord dan Lirik Lagu Batak Tung So Hu Tagam By Duo Naimarata 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Tung So Hu Tagam adalah lirik Lagu Batak yang dipopulerkan oleh Duo Naimarata.

Sementara itu, Lagu Batak Tung So Hu Tagam diciptakan oleh Dompak Sinaga.

Jika diartikan dari liriknya, Lagu Batak Tung So Hu Tagam ini memiliki makna seorang perempuan ditinggalkan oleh seorang pria setelah dia mendapatkan hal berharga dalam hidupnya.

Chord dan Lirik Lagu Batak Tung So Hu Tagam

Intro C G F



C F

songon udan na tompu doras madabu

G C -G/B

panetek ni ilukki dang tarambatan

Am Em

dung di dok ho.. di jolokki

D G

asa sirang au sian ho

F G C

hoo tung so huboto

F G

boasa dohononmu songon i

C F

tung pulut do rohami manuntun lomo

G C

di tinggalhon ho do au di paralangan

-G/B Am Em

munggil roham dung dapot ho

D G

akka na tonggi sian ngolukki

F G C

hoo.. dang tarsolsolan

Am F Dm G

boasa olo au na ujui



.

Chorus

C G/B

borngin i tung so boi au modom

Am G F

mamikkiri jorbut ni pangalahom

Em Am G

tung so hutagam ampehononmu

Am G/B C G

tu au na dokdok i

.

C G/B

ilukki nunga saor tu ombun

Am -G F

habang arian dohot borngin nai

Em Am Dm

asa i marsogot mambaen ho taringot

F G C

tu na ni ulami

.

Intro G# Fm G

.

C F

tung pulut do rohami manuntun lomo

G C

di tinggalhon ho do au di paralangan

-G/B Am Em

munggil roham dung dapot ho

D G

akka na tonggi sian ngolukki

F G C

hoo.. dang tarsolsolan

Am F Dm G

boasa olo au na ujui

.

Chorus

C G/B

borngin i tung so boi au modom

Am G F

mamikkiri jorbut ni pangalahom

Em Am G

tung so hutagam ampehononmu

Am G/B C G

tu au na dokdok i

.

C G/B

ilukki nunga saor tu ombun

Am -G F

habang arian dohot borngin nai

Em Am Dm

asa i marsogot mambaen ho taringot

F G C

tu na ni ulami

.

C F

hu huuu

G# G

ingotonmu ma i da na niulami

.

Int. F Em G# Fm G A

.

Chorus

C G/B

borngin i tung so boi au modom

Am G F

mamikkiri jorbut ni pangalahom

Em Am G

tung so hutagam ampehononmu

Am G/B C G

tu au na dokdok i

.

C G/B

ilukki nunga saor tu ombun

Am -G F

habang arian dohot borngin nai

Em Am Dm

asa i marsogot mambaen ho taringot

F G C

tu na ni ulami

.

C F

hu huuu

G# G

ingotonmu ma i da na niulami

Em Am Dm

asa i marsogot mambaen ho taringot

F G C

tu na ni ulami

(cr30/tribun-medan.com)