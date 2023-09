NONTON Live Streaming Gratis AS Roma Vs AC Milan, Akses di Sini Linknya Lewat HP, Tak Live TV Lokal

Saksikan live streaming duel Grande Partita antara AS Roma vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 yang berlangsung Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel Grande Partita antara AS Roma vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 yang berlangsung Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB.

Keseruan laga AS Roma vs AC Milan di Liga Italia pekan ke-3 ini digelar di Stadion Olimpico pukul 01.45 WIB.

Laga AS Roma vs AC Milan tak disiarkan TV Nasional tapi tayang via live streaming lewat HP.

Adapun link nonton live streaming gratis AS Roma vs AC Milan bisa diakses di akhir artikel ini.

Jelang laga AS Roma vs AC Milan, Stefano Pioli mengaku tak khawatir dengan rekrutan anyar Giallorossi, Romelu Lukaku.

Laga ini berpeluang akan menjadi debut bagi striker anyar AS Roma yang baru dikenalkan pada Kamis (31/8/2023) kemarin, yakni Romelu Lukaku.

Pemain berjuluk Big Rom itu didatangkan dengan status pemain pinjaman dari Chelsea.

Sepakbola Italia tak asing bagi Lukaku. Musim lalu ia membela Inter Milan dan mengantarkan Nerrazurri mencapai final Liga Champions.

Kini, ia akan menjadi ujung tombak AS Roma, di bawah didikan Jose Mourinho, juru taktik yang sebelumnya pernah melatihnya sewaktu di Chelsea dan Man United.

Diharapkan, hadirnya Lukaku ini bisa menjadi pengganti sepadan absennya Tammy Abraham yang harus menepi karena mengalami cedera.

Lukaku kemungkinan akan melakoni laga perdananya bersama AS Roma ketika tim Ibukota Italia itu menjamu AC Milan.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menilai Lukaku menjadi rekrutan yang penting untuk AS Roma. Namun hadirnya Big Rom tak sampai membuat ia khawatir.

Pioli tak gentar meski harus bermain di depan publik Roma yang menantikan debut Lukaku.

Sebaliknya, Pioli semakin tertantang untuk memenangi duel bertajuk Grande Partita itu.