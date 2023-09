Hitman: Agent Jun, Kisah Tentang Agen Rahasia, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Hitman: Agent Jun adalah drama Korea Selatan (drakor) bergenre komedi-laga.

Hitman: Agent Jun diperankan oleh aktor Kwon Sang-woo dan Heo Sung-tae.

Sebelum berperan dalam Hitman: Agent Jun, Kwon Sang-woo dan Heo Sung-tae pernah membintangi film The Divine Move 2: the Wrathful

Sinopsis Hitman: Agent Jun

Hitman: Agent Jun menceritakan kehidupan Jun (Kwon Sang-woo), seorang agen pembunuh bayaran legendaris untuk tim kontra-terorisme Badan Keamanan Nasional.

Namun, ambisi Jun yang sebenarnya adalah menjadi seorang penulis dan kartunis, sehingga ia memalsukan kematiannya dalam tugas untuk NIS dan hidup sebagai manusia biasa.

Lima belas tahun kemudian, Jun menikah dengan Mina (Hwang Woo-Sul-hye), memiliki seorang putri (Lee Ji-won), dan menjadi kartunis penuh waktu.

Namun, kartun-kartun karya Jun tidak populer dan ia sering menerima kritik negatif dari para pembaca, bahkan istrinya pun tidak menyukai kartun-kartunnya.

Hal ini membuat Jun kesal, dan dia mulai mempertimbangkan saran anaknya agar dia mengubah kisah hidupnya menjadi sebuah kartun.

Kemudian suatu hari, dia mabuk berat dan membuat kartun tentang waktunya di Badan Keamanan Nasional.

Keesokan harinya, masih dalam keadaan setengah sadar, Jun menyadari bahwa komiknya telah diunggah ke dunia maya.

Terlepas dari kenyataan bahwa komik tersebut berisi banyak rahasia negara, manga tersebut dibaca oleh banyak orang dan menjadi populer. Hal ini membuat Jun mengalami banyak masalah, dan dia akhirnya dipaksa untuk kembali ke kehidupan lamanya.

Sebelum tampil di Agent Jun, Kwon Sang-woo pernah tampil di film-film seperti the Divine Move: The Wrathful, The Accidental Detective, serta drama Queen of Mystery, di antara banyak film dan drama lainnya yang bergenre aksi dan misteri.

Hwang Woo-sul-hye, yang baru-baru ini muncul dalamCrash Landing On You dan Love with Flaws.

Aktor Lee Yi Kyung, yang pernah tampil Welcome to Waikiki, Go Back Couple, dan Descendants of the Sun juga menambah unsur humor dalam film laga ini.

