JAM TAYANG Big Match Arsenal Vs Man United Malam Ini, Saatnya Hojlund Debut, Menjanjikan atau Pahit?

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match Liga Inggris akn tersaji malam ini yang mempertemukan Arsenal vs Manchester United, Minggu (3/9/2023) malam.

Laga Arsenal vs Man United di Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-4 dihelat di Emirates Stadium.

Keseruan laga Arsenal vs Man United kick off pukul 22.30 WIB, tak live SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.

Dalam duel big match ini, Manchester United dipastikan akan menurunkan striker anyarnya Rasmus Hojlund.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh sang pelatih, Erik ten Hag jelang duel kontra Arsenal.

Juru racik taktik asal Belanda itu memastikan Hojlund akan ikut rombongan Man United yang bertandang ke London utara.

Keputusan itu diambil Ten Hag setelah melihat kondisi Hojlund yang semakin fit dalam sepekan terakhir.

"Ya, dia telah menjalani sesi latihan yang bagus selama sepekan ini," ucap Ten Hag seperti dikutip BolaSport.com dari laman resmi Man United.

"Besok kami menjalani latihan terakhir."

"Dia melakukannya dengan baik, dia merespons dengan baik."

"Jadi, dia akan tersedia untuk pertandingan di hari Minggu nanti," tutur juru taktik asal Belanda tersebut.

Rasmus Hojlund merupakan salah satu rekrutan Man Unitedpada bursa transfer musim panas 2023.

Man United perkenalkan Rasmus Hojlund sebagai striker baru Setan Merah di bursa tramsfer 2023.Rasmus Hojlund siap berdarah demi raih tsunami trofi dengan Man United (Twitter/Man United)

The Red Devils menebus striker timnas Denmark itu dari Atalanta dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro atau setara dengan Rp1,2 triliun.

Keputusan Man United mendatangkan Hojlund tak terlepas dari kebutuhan mereka akan sosok penyerang tengah.