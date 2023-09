Usung Mesin Hybrid Canggih, All New Honda CR-V Hadir di Sun Plaza Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Honda Prospect Motor meluncurkan All New Honda CR-V di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition, BSD tanggal 11 Agustus 2023.

Kini, generasi keenam dari Honda CR-V telah hadir perdana di Regional Exhibition Kota Medan pada 31 Agustus 2023 sampai 3 September 2023 di Sun Plaza Medan.

Pengunjung dapat melihat langsung serta dapat melakukan booking untuk model terbaru dari produk ini selama acara berlangsung. Selain itu, pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai macam program penawaran menarik seperti DP Mulai 15 juta hingga lucky dip dengan total hadiah ratusan juta berupa 14 Smart Tab, 12 Smartphone, hingga 46 earbuds wireless.

Honda CR-V merupakan produk SUV global Honda yang pertama kali diluncurkan di dunia pada tahun 1995. Setiap generasi Honda CR-V disambut antusias oleh para konsumen dimana model SUV global Honda ini berhasil terjual lebih dari 13 juta unit di dunia.

Di Indonesia, Honda CR-V juga disambut dengan antusias oleh para konsumen dimana sejak awal diluncurkan pada tahun 2000, Honda CR-V berhasil mencatatkan penjualan kumulatif sebanyak lebih dari 237 ribu unit.

All New Honda CR-V generasi keenam pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2022 lalu. Di Indonesia hadir dengan mengusung tema “Ahead in Perfection” sebagai SUV premium Honda yang menawarkan desain mewah, kenyamanan berkendara, performa bertenaga, hingga teknologi terdepan.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Honda CR-V hadir dalam varian All New CR-V 2.0L RS e:HEV yang mengusung mesin hybrid berteknologi canggih, sekaligus karakter sporty khas lini RS Honda. Selain itu, All New Honda CR-V juga hadir dalam varian 1.5L Turbo, dengan konfigurasi 7-seater yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kapasitas penumpang lebih besar.

Lebih dari itu, All New Honda CR-V untuk pertama kalinya di Indonesia mengusung fitur Honda Connect, sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya. Dari sisi keselamatan, All New Honda CR-V kini juga didukung dengan fitur keselamatan Honda Sensing terlengkap dari seluruh lini Honda yang dipasarkan di Indonesia.

Kotaro Shimizu selaku President Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, ”All New Honda CR-V merupakan model yang sangat tepat bagi Honda untuk memperkenalkan teknologi hybrid terbarunya di Indonesia, karena posisinya sebagai SUV flagship di Indonesia sekaligus merupakan model global yang kualitas dan popularitasnya sudah tidak diragukan di seluruh dunia. Dengan menawarkan teknologi yang lebih canggih, performa lebih bertenaga sekaligus lebih efisien, dan desain lebih premium, kami percaya All New Honda CR-V juga akan disambut baik oleh konsumen di Indonesia”.