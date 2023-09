Chord dan Lirik Lagu Batak Holong Na Las By Omega Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Berikut ini chord dan Lirik Lagu Batak Holong Na Las yang dipopulerkan oleh Omega Trio.

Lagu Batak Holong Na Las milik Omega Trio ini dirilis pada 2019 silam.

Chord dan Lirik Lagu Batak Holong Na Las

G D

sian ias ni rohakku hu pasahat holongki

C G

di jalo ho do i dohot denggan

C Am

nunga huparsitta ikkon ho do hasian

C D

na gebe rokkapni tondikki

G D

ulini rupamii….. nang lambok ni hatami

C G

sadalan ma tu ulini rohami

C Am

ido na mambahen… marbunga rohakki

C D

unang be nian hita marsirang

refff :

G C D

hasian… pos do rohakki di holong mi

C G D

molo tung salah pe au sai di anju ho do au hasianku

G

cintakuuu..

C D

dang na boi be tarpasiding

C G

holong ni sian rohakkki sayang mi saleleng on..

D

dacinta ku

C G

tiop ma tanganku hasian

Am D G

sai uang ma hita marsirang

(cr30/tribun-medan.com)