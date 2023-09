SOSOK Peggy Gou, DJ Korea Selatan yang Dikenal Sebagai DJ Paling Keren di Dunia

TRIBUN-MEDAN.com- Nama Peggy Gou saat ini tengah jadi perbincangan karena salah satu lagunya yang berjudul (It Goes Like) Nanana kini tengah viral dan populer di sosial media seperti Tiktok.

Peggy Gou adalah artis Korea yang memiliki nama asli Kim MIn Ji dan saat ini tinggal di Berlin.

Disjoki atau DJ kelahiran Incheon 3 Juli 1991 ini mulai menarik perhatian di kalangan underground melalui musik aliran reguler campuran berkualitas tinggi.

Peggy Gou adalah DJ Korea Selatan, produser musik house, perancang busana, dan pendiri label rekaman The Guardian yang disebut sebagai DJ paling keren di dunia.

Berada di antara Detroit, London, dan Berlin dalam hal suara, perangkat DJ-nya merupakan kombinasi kinetik yang meyakinkan antara house dan techno yang gelap dan berdenyut, irama yang terputus-putus, dan komposisi abstrak.

Sesi studio reguler telah subur dan rilis pertamanya, EP ganda 'September War' akan muncul di lini cetak dominan Rekids Matt Radio Slave Edwards di awal tahun 2016.

Peggy Gou juga memiliki beberapa lagu yang sangat konseptual yang disiapkan untuk sejumlah label lain.

Peggy Gou sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi artis yang sangat unik dan unik saat ia memulai perjalanannya ke dunia musik.

Peggy dibesarkan di Incheon, Korea Selatan, sebelum pindah bersama keluarganya ke London ketika Peggy Gou berusia 14 tahun.

Saat kuliah di London College of fashion, ia mulai menjadi DJ di klub-klub lokal.

Peggy Gou segera memproduksi musiknya sendiri, dan pada tahun 2016, dia menawarkan empat rilisan di empat label berbeda, termasuk Technicolor dan Ninja Tune.

Single Peggy Gou tahun 2019 “Starry Night” memadukan irama house yang berdenyut dengan vokal dalam bahasa Inggris dan Korea.

Lagu yang dirilis sendiri ini telah mengumpulkan puluhan juta streaming.

Peggy Gou mendirikan label Gudu Records dengan tujuan mempromosikan artis perempuan Asia.