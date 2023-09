Strong Woman Kang Nam Soon, Drama Spin Off Strong Woman Do Bong Soon, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Strong Woman Kang Nam Soon merupakan Spin Off dari drama Strong Woman Do Bong Soon.

Drakor Strong Woman Kang Nam Soon dijadwalkan akan tayang pada Oktober mendatang.

Drama Strong Woman Kang Nam Soon dapat disaksikan di JTBC.

Drama ini dibintangi oleh Lee Yoo-mi, Kim Jung-eun, Kim Hae-sook, Ong Seong-wu, dan Byeon Woo-seok.

Strong Woman Kang Nam Soon diarahkan oleh sutradara Kim Jung Sik, sutradara dari Work Later, Drink Now.

Sementara naskahnya ditulis oleh Baek Mi Kyung.

Sinopsis Strong Woman Kang Nam Soon

Strong Woman Kang Nam Soon mengisahkan perjuangan seorang wanita kuat yang bernama Kang Nam Soon (diperankan oleh Lee Yoo Mi) dalam memberantas kejahatan narkoba yang berpusat di Kota Gangnam, bersama dengan ibunya, Hwang Geum Joo (diperankan oleh Kim Jung Eun), dan neneknya, Gil Joon Gan (diperankan oleh Kim Hae Sook).

Kang Nam Soon memiliki kekuatan super dan pernah hilang di Mongolia saat masih kecil.

Namun, saat ia menjadi dewasa, ia datang ke Gangnam untuk mencari ibunya. Akhirnya, mereka berhasil bertemu, dan ternyata ibunya adalah seorang wanita kaya.

Hwang Geum Joo sangat berusaha mencari putrinya yang hilang dan berupaya melakukan kebaikan untuk bisa bersatu kembali dengan Kang Nam Soon.

Menariknya, baik ibu maupun neneknya, Gil Joon Gan, juga memiliki kekuatan super seperti Kang Nam Soon.

Pada suatu saat, mereka bertiga terlibat dalam kasus narkoba yang terjadi di Kota Gangnam, dan detektif Kang Hee Sik (diperankan oleh Ong Seong Wu) meminta bantuan mereka dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu, Kang Nam Soon juga menaruh perhatian pada Detektif Kang Hee Sik.