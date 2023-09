7 Drama dan Film Populer yang Dibintangi Jung Hae-In, Aktor yang Akan Gelar Fan Meeting di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama dan film Korea yang dibintangi aktor tampan Jung Hae-In.

Jung Hae-In kabarnya akan menyapa penggemarnya yang ada di Indonesia pada 16 September 2023 melalui acara bertajuk "2023 JUNG HAE IN FANMEETING IN JAKARTA 'THE 10TH SEASON'".

Fan meeting Jung Hae-In akan berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Berikut deretan drama dan film yang pernah dibintangi Jung Hae-In

1. While You Were Sleeping

Dalam drama romantis ini, Nam Hong Joo memiliki kemampuan unik untuk melihat peristiwa masa depan melalui mimpinya.

Ketika ia bertemu dengan Jaksa Jung Jae Chan, mereka berdua berusaha mencegah mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan dan merubah takdir yang sudah ditentukan.

Jung Hae In berperan sebagai Han Woo Tak, seorang detektif polisi yang memiliki hati yang baik dan bekerja sama dengan Jae Chan dan Hong Joo untuk mencegah tragedi-tragedi yang akan terjadi, sambil menyimpan perasaan khusus terhadap Hong Joo.

2. Prison Playbook

Meskipun dalam drama "Something in the Rain" Jung Hae In memainkan peran utama, di "Prison Playbook" dia berperan sebagai Kapten Woo atau Yoo Jeong Woo, seorang karakter yang sangat berbeda dengan karakter romantis Seo Joon Hee.

Cerita drama ini lebih fokus pada kehidupan para tahanan, petugas penjara, dan keluarga mereka.

3. One Spring Night

Dalam drama ini, Jung Hae In berperan sebagai Yoo Ji Hoo, seorang orang tua tunggal yang bekerja sebagai apoteker.

Suatu hari, dia bertemu dengan Jeon In, seorang pustakawan, dan langsung jatuh cinta padanya.