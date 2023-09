7 Escape, Drama Korea Bergenre Thriller Misteri yang Akan Tayang di Bulan September

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – The Escape of the Seven atau yang juga dikenal dengan 7 Escape, adalah drama Korea Selatan mendatang yang akan tayang pada September 2023.

7 Escape bergenre thriller misteri akan tayang di stasiun televisi lokal Korea Selatan, SBS, dan dapat ditonton secara legal dalam bahasa Indonesia melalui platform streaming Viu.

Tayang perdana pada 15 September 2023, 7 Escape merupakan karya sutradara Joo Dong Min dan penulis skenario Kim Soon Ok.

Keduanya adalah sosok di balik drama mega hit populer An Empress Dignity dan trilogi The Penthouse.

Drama 7 Escape akan memiliki dua season, dengan musim kedua akan ditayangkan pada tahun 2024.

7 Escape akan menghadirkan cerita balas dendam yang mendebarkan.

Berikut Sinopsis 7 Escape

Drama "Escape of the Seven" bercerita tentang kesamaan yang dimiliki oleh tujuh orang yang berbeda.

Mereka adalah presiden perusahaan platform seluler dengan identitas misterius, kepala perusahaan produksi drama, mantan gangster, calon idola, dokter kandungan, kepala agensi hiburan, dan guru seni sekolah.

Ketujuhnya terlibat dalam kasus panas tentang hilangnya seorang gadis. Mencoba melarikan diri dari nasib mereka dan melacak kebenaran, ketujuh karakter tersebut terlibat dalam drama balas dendam yang terjerat dalam rahasia, kebohongan, dan hasrat.

Matthew Lee adalah presiden perusahaan platform mobile terbesar di Korea Selatan yang memiliki identitas misterius, dan terlibat dalam sebuah kasus aneh yang memaksanya untuk mengungkapkan identitasnya kepada publik.

Geum Ra-hee, kepala perusahaan produksi drama, sangat terampil dan agresif dalam hal pekerjaannya.

Dia menghargai uang dan kesuksesan dan akan melakukan segala cara untuk mencapai keduanya.

Demi mendapatkan warisan yang besar, ia berusaha mencari putrinya yang ditinggalkan 15 tahun yang lalu.