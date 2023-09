ITB Carnegie Jalin Kerja Sama Internasional yang Mengguncang dengan Universitas Luar Negeri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie (ITB Carnegie) mendapatkan kesempatan istimewa untuk ikut berpartisipasi dalam Forum International Universities Cooperation yang diselenggarakan di Guizhou, China pada Senin (28/8/2023).

Keikutsertaannya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh berbagai Universitas terkemuka dari seluruh belahan dunia tersebut mencerminkan komitmen ITB Carnegie dalam memperluas kerjasama internasional untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Stiven Wijaya selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie menyampaikan pidato yang menggarisbawahi pentingnya program magang, program transfer kredit, serta pertukaran mahasiswa.

"Program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengalaman belajar dan pemahaman lintas budaya sesuai dengan visi Merdeka Belajar yang diadvokasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbud Ristek) Bapak Nadiem Makarim," Ujarnya.

Dikatakannya, Pada kesempatan ini pula, Stiven berkesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para pemimpin universitas terkemuka dari berbagai negara seperti Prof Yang Qin dari Kaili University China.

Kemudian, Jose Rizal University Philipina, Prof Wuttinum Oggungwan dari University of the Thai Chamber of Commerce, Prof Liu Hong Presiden Dalian University of Foreign Languages, dan Prof.Raul Sanchez Prieto, Wakil Rektor Universitas Salamanca Spanyol.

"Diskusi ini mengarah pada penandatanganan perjanjian Memorandum of Understanding (MOU) yang melibatkan program double degree, pertukaran mahasiswa, dan program magang," Paparnya.

Menurutnya, kerjasama ini menandai langkah besar dalam upaya ITB Carnegie untuk memperkaya pengalaman pendidikan mahasiswa dan memperkuat hubungan dengan universitas luar negeri.

"Semoga kerjasama ini akan membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk menjelajahi dan memahami dunia melalui pendidikan mereka," Pungkasnya.

(cr10/tribun-medan.com)