My Worst Neighbour, Kisah Kehidupan Tetangga yang Saling Jatuh Cinta, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – My Worst Neighbor atau Close Relationship merupakan film Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 5 Juli 2023.

My Worst Neighbour disutradarai oleh Lee Woo Chul dan dibintangi oleh Lee Ji Hoon dan Han Seung Yeon KARA, dan masih banyak lagi aktor ternama lainnya.

My Worst Neighbour diketahui merupakan remake dari film Perancis berjudul How to Fall in Love With the Worst Neighbor: Untact Love yang dirilis pada tahun 2015.

Sinopsis My Worst Neighbour

My Worst Neighbour bercerita tentang Seung Jin yang bercita-cita menjadi seorang musisi.

Dia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah audisi yang dapat mewujudkan mimpinya.

Suatu hari, setelah pindah ke rumah barunya, Seung-jin mendengar suara-suara berisik dari tetangganya, Ra-Ni.

Rumah mereka bersebelahan, sehingga mereka bisa mendengar suara satu sama lain.

Setiap kali ada orang baru yang pindah ke rumah sebelah, Ra-Ni selalu membuat keributan agar orang tersebut pindah.

Namun hal itu tampaknya tidak berhasil pada Seung-Ji, yang merespon dengan membuat lebih banyak suara.

Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari keduanya saling berbagi rutinitas sehari-hari dan mulai mengembangkan perasaan satu sama lain.

Daftar Pemain My Worst Neighbour

Lee Ji Hoon sebagai Seung Jin

Han Seung Yeon KARA sebagai Hong Ra Ni

Kim Min Ah sebagai Jang Min Kyung

Go Gyu Pil

Kim Yoon Sung

Lee Yoo Joon

Jung Ae Yun

Im Kang Sung

(cr30/tribun-medan.com)