4 Fakta Menarik Drakor The Day of Kidnapping, Kisah Lucu Tentang Penculik Amatir

Drama The Day of Kidnapping tayang pada 13 September 2023 mendatang.

TRIBUN-MEDAN.COM - The Day of Kidnapping merupakan drama seorang penculik yang polos dan seorang gadis cerdas berusia 11 tahun.

The Day of Kidnapping menampilkan sejumlah artis terkenal, termasuk Yoon Kye Sang, Park Sung Hoon, Yoo Na, Kim Shin Rok, Kim Sang Ho, Seo Jae Hee, dan Kang Young Suk.

Drama The Day of Kidnapping diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Jung Hae Yeon, yang dikenal sebagai penulis dalam genre thriller Korea.

Naskah dramanya telah ditulis ulang oleh Kim Je-young, seorang penulis yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam menyutradarai dan menulis naskah untuk beberapa film, termasuk "Cheese in the Trap" dan "Queen of the Night."

Sutradara untuk drama ini adalah Park Yoo-young, yang telah sukses dengan karyanya di platform Netflix, termasuk "Kingdom," "Love Alarm Season 2," dan "Model Family." Drama ini akan tayang di saluran TV ENA.

1. Reuni sejumlah pemain

Salah satu elemen menarik dari proyek ini adalah reuni sejumlah pemain yang pernah bekerja bersama dalam proyek sebelumnya.

Beberapa di antaranya, seperti Yoon Kye Sang, Kim Shin Rok, dan Kim Sang Ho, berada dalam agensi yang sama, JUST Entertainment.

Kim Sang Ho sebelumnya telah berakting bersama dengan pemain lainnya, seperti Park Sung Hoon di film "Jeon Woochi" pada tahun 2009 dan Kang Yeong Seok di drama Korea "Insider" pada tahun 2022.

Selain itu, Kim Shin Rok dan Seo Jae Hee juga reuni setelah pernah membintangi drama Korea "Reborn Rich" tahun lalu.

2. Mengangkat kisah menarik

"The Day of Kidnapping" adalah sebuah drama yang mengisahkan tentang seorang penculik yang canggung dan seorang anak jenius yang bekerja bersama untuk menyelidiki situasi yang tak terduga.

Kim Myung Joon (diperankan oleh Yoon Kye Sang) adalah seorang pria miskin dengan hati yang hangat yang sangat membutuhkan uang untuk membiayai operasi putrinya yang sakit.

Namun, segalanya berubah ketika mantan istrinya muncul dan menawarkan untuk menculik Choi Ro-hee (diperankan oleh Yoo Na), seorang gadis berusia 11 tahun yang berasal dari keluarga kaya.