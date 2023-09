Alasan Simon Cowell Betah Jadi Juri Karena Putri Ariani: Betapa Indahnya Suaramu

TRIBUN-MEDAN.com - Alasan Simon Cowell betah jadi juri karena Putri Ariani. Empat juri sampai standing ovation di AGT 2023.

Simon Cowell jujur Putri Ariani adalah alasannya betah jadi juri AGT.

Juri yang dikenal killer di AGT yakni Simon Cowell memang menyita perhatian saat memberikan Golden Buzzer kepada seorang penyanyi Indonesia muda, Putri Ariani.

Putri Ariani adalah penyanyi yang diundang secara khusus dalam ajang Americas Got Talent 2023.

Nasib Putri Ariani dalam ajang bergengsi tingkat dunia itu turut ditunggu masyarakat Indonesia.

Putri Ariani kini tengah berjuang membawa nama Indonesia di hadapan dunia dengan bakatnya memainkan musik dan bernyanyi.

Putri Ariani terbaru mempersembahkan penampilan yang sangat memukau.

Penampilan Memukau Putri Ariani, Keempat Juri Sontak Berdiri (Tribun Medan)

Empat juri Americas Got Talent atau AGT 2023 terpukau penampilan Putri Ariani di ajang kontes musik pencarian bakat terbesar di Amerika Serikat tersebut.

Putri Ariani (17) tampil memukau dengan lagu U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For yang ia iringi dengan piano yang dimaikan sendiri.

Simon Cowell mengatakan dia sempat 'tidak bisa berkata-kata' setelah menyaksikan penyanyi dan penulis lagu buta berusia 17 tahun dari Indonesia tersebut.

Putri Ariani memukau penonton dengan suaranya yang luar biasa pada pertunjukan langsung America's Got Talent yang berdurasi dua jam di NBC pada hari Selasa (5/9/2023) malam waktu Amerika atau Rabu (6/9/2023) pagi WIB.

Dalam kesempatan penampilan tersebut, Simon Cowell jujur mengenai alasannya bertahan jadi juri AGT salah satunya adalah karena keberadaan Putri Ariani.

"Aku sebenarnya agak kehabisan kata-kata sekarang," kata Simon (63), setelah Putri memukau penonton dengan suaranya yang merdu dan tajam.

"Dengar, yang pertama-tama kupikirkan adalah, betapa indahnya suaramu."