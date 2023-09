Drama Korea Bargain yang Diperankan Chang Ryul, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Bargain atau Ransom merupakan drama thriller bencana yang diangkat dari film pendek tahun 2015 dengan judul yang sama.

Bargain berkisah tentang sekelompok orang yang berkumpul di sebuah motel terpencil dengan motif tersembunyi.

Bargain dibintangi oleh aktor karismatik Chang Ryul sebagai pemeran utama. Chang Ryul sendiri baru-baru ini memikat pemirsa di drama My Name dan The Golden Spoon.

Berikut Sinopsis Bargain

Menggabungkan genre thriller dan kriminal, drama 'Bargain' berkisah tentang perdagangan organ tubuh.

Drama ini bercerita tentang seorang mantan narapidana No Hyung Soo (Jin Sun Kyu) yang mengunjungi kamar motel Park Joo Young (Jun Jong Seo). Bukan tanpa alasan, No Hyung Soo datang untuk tujuan tertentu.

No Hyung Soo membayar Park untuk menghiburnya. Namun, No Hyung Soo mendapat kejutan.

Di sebuah kamar motel, No Hyung Soo dikelilingi oleh orang-orang yang datang untuk membeli organ tubuhnya. Tak disangka, Park Joo-young datang dan melelangnya.

Di tengah-tengah kejadian yang menegangkan tersebut, sebuah gempa bumi melanda, menyebabkan gedung-gedung runtuh dan jatuhnya korban jiwa.

Dalam situasi yang semakin mencekam, mereka berjuang untuk bertahan hidup.

(cr30/tribun-medan.com)