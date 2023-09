Gelar Exhibition, Honda Penuhi Ekspektasi Pecintanya di Bulan Merdeka

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Besarnya respon positif masyarakat Sumatera Utara (Sumut) terhadap jajaran produk Honda meginspirasi PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda untuk memenuhi ekspektasi para pecintanya dengan menggelar rangkaian exhibition istimewa yang digelar di sepanjang bulan Merdeka.

Exhibition dimulai Honda dengan menggelar “ Honda AT Family Day “ yang berlangsung selama periode 1 s/d 31 Agustus 2023 bertempat di Central Park Medan. Dimana aktivitas ini menjawab kerinduan para pecinta skutik Honda yang ingin menyaksikan dari dekat tampilan keren dari setiap matik idamannya, seperti halnya pesona memukau dari ketiga big scooter Honda Vario 160, Honda PCX 160 dan Honda ADV 160 yang tampil sebagai jawaban bagi pecinta skutik berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hdup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Honda AT Family Day sendiri juga menggebrak dengan beragam pesona yang dipancarkan Honda BeAT sebagai skutik anak muda yang aktif dan paling irit, Honda Genio yang merupakan skutik dengan tampilan zaman now, dan cocok dengan para generasi eksis Sumut, dan Honda Scoopy matik unik dan fashionable yang cocok untuk kaum milenial, serta AT High CBS variant.

Tidak hanya memuaskan para pecinta matik, namun Honda juga turut menjawab kerinduan para pecinta motor sport dengan menggelar exhibition istimewa bertajuk “ Honda Sport Motoshow ” yang dijadwalkan akan digelar pada 19 agustus s/d 26 Agustus 2023 bertempat di Stadion Teladan Medan. Dimana Honda akan memukau para pecintanya bersama jajaran kuda besi andalannya seperti Honda CB150R Streetfire, New Honda CB150X, Honda CRF150L, Honda CBR150R, dan Honda CBR250RR.

Tidak tanggung, momen ini juga semakin dibuat istimewa dengan dibukanya kesempatan kepada para pengunjung untuk merasakan langsung sensasi berkendara bersama sport pertualang New CB150X yang hadir memberikan kenyamanan dan kesenangan berkendara sehari-hari di jalanan perkotaan, dan Honda CBR250RR yang hadir mendukung penampilan dan gaya hidup pengendaranya saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya.

Pada setiap exhibition, Honda juga semakin menyempurnakan kebahagiaan para pecintanya dengan beragam promo menarik yang ditawarkan. Dimana untuk setiap pembelian skutik idaman baik cash maupun kredit, tidak hanya potongan harga pembelian, namun Honda juga dipastikan akan memberikan sejumlah hadiah cantik yang akan mendukung gaya berkendara pecinta matik Sumatera Utara.

Gunarko Hartoyo, Corporate and Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, bahwa rangkaian exhibition Honda ini merupakan bagian dari apresiasi dan kontribusi Honda dalam menghadirkan solusi mudah untuk memiliki motor impian. Dengan semangat Satu Hati pihaknya juga mengajak para pecintanya untuk segera mewujudkan impian bersama Honda di bulan istimewa, dan pastikan diri untuk menjadi salah satu yang beruntung dengan memanfaatkan beragam promo menarik dari Honda.

