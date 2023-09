Jadwal dan Harga Tiket Konser Musik Emonite, Akan Dimeriahkan Sansan Pee Wee Gaskins

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Konser musik Emonite, yang memainkan musik emo atau pop punk ini hadir di Medan, dengan mendatangkan Sansan Pee Wee Gaskins dan sederet musisi lokal dengan genre tersebut.

Pop punk merupakan genre musik rock dari gabungan antar dua genre musik pop dan punk rock, yang dibalut dengan nada gitar tempo cepat dari punk rock dan melodi lembut dari pop.

Emonite akan berlangsung Jumat (8/9/2023) di Kafka Space, Jalan Dr. Manshur Medan.

Konser akan dimulai pukul 16.00 WIB, dengan harga tiket mulai dari Rp 50 ribu, yang dapat dibeli langsung di Kafka Space.

Obo Asmara, Founder Emonite menyampaikan konser musik yang sudah ke empat kalinya digelar di Medan ini, merupakan wadah, atau sebagai bentuk membangkitkan kembali musik emo di Medan.

"Konsep Emonite ini sudah yang ke empat kalinya, tujuan khususnya adalah untuk membangkitkan lagi musik Emo di Medan yang sudah mulai redup," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (7/9/2023).

Selain itu konser ini juga memberi tahu kepada penikmat musik emo di Medan.

"Jadi kalau kita liat musisi Medan itu udah jarang yang mainkan musik emo, jadi tujuannya membangkitkan kawan-kawan yang bermusik. Juga penikmat musik ini juga tau kalau masih ada wadahnya disini," ungkapnya.

Akan ada sembilan lokal band, dan Sansan dari Pee Wee Gaskins yang mengisi panggung tersebut.

Deretan musisi yang hadir yakni Gracekelly, Sendogarpu, Avalon Theory, As You Wish, The May's, Gopercents, Next Me Zhanalena, Sundance, Morning Sunday.

"Kalau untuk konsep masih sama seperti tahun sebelumnya, kita buka dengan menampilkan talent lokal, dan akan ditutup dengan karaokean juga ada Sansan yang dari Jakarta," pungkasnya.

