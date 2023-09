Ketersediaan Beras di Gudang Bulog Capai 60 Ribu Ton, Dipastikan Cukup hingga Akhir Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara (Sumut) memastikan stok beras di Gudang Bulog cukup dan aman memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023 mendatang.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu mengatakan, saat ini total ketersediaan cadangan beras di Gudang Bulog Sumut mencapai kurang lebih 60 ribu ton.

"Stok beras Bulog Sumut kurang lebih 46 ribu ton. Kemudian ada tambahan lagi satu kapal sebanyak 12.500 ton. Jadi saat ini stok beras mendekati 60 ribu ton," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (7/9/2023)

Dikatakannya, beras cadangan tersebut nantinya juga akan ditambah sebesar 50 ribu ton lagi pada saat mendekati akhir tahun 2023. "Dan nanti akhir tahun bakal ada penambahan lagi. Jadi bukan kapal ini terakhir. Nanti ada tambahan sekitar 50 ribuan ton lagi sampai dengan Desember. Jadi saya kira stok aman," katanya.

Total keseluruhan stok beras tersebut, kata Arif, juga cukup untuk penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Sumut.

"Saya kira stok kita ini cukup untuk penyaluran bantuan pangan. Kami persiapkan kurang lebih 28 ribu ton beras. Jadi masih ada lebih dan lebihnya akan kami salurkan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," paparnya.

Dia menyebutkan, penyerapan beras dari petani di Sumut sejak Januari hingga awal September 2023 telah mencapai 35 ribu ton .

"Pengadaan beras di petani ada kurang lebih 35 ribu ton dari Januari hingga awal September ini, kalau penyaluran SPHP kurang lebih 53 ribu ton," katanya.

Tidak hanya beras, ketersediaan gula pasir di gudang Bulog juga terpantau cukup yakni sebanyak 246.04 ton."Kemudian untuk stok minyak goreng yang tersedia di gudang Bulog Sumut saat ini sebanyak 39.000 liter lebih," pungkasnya.

Baca juga: DAFTAR Harga Beras di Kota Medan Setelah Alami Kenaikan

27.780 Ton untuk 9.260 KPM

PIMPINAN Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara (Sumut) Arif Mandu mengatakan, pihaknya akan menyalurkan sebanyak 27.780 ton beras kepada 9.260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumut mulai pertengahan September 2023.

"Bantuan pangan itu nanti kurang lebih kita salurkan 9.260 ribu ton per bulan dikali tiga bulan jadi kurang lebih 27.780 ton beras untuk 9.260 keluarga penerima manfaat se-Sumut," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (7/9)

Dikatakannya, saat ini penyaluran bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat sedang dalam proses persiapan.

"Untuk penyaluran bantuan tersebut saat ini masih dalam proses persiapan, transportasinya juga sudah ada penetapan tinggal menunggu resminya dari pusat, jadi seperti tahap pertama kemarin kami bekerjasama dengan PT Pos sebagai transportasi," katanya.

Disampaikannya, stok beras yang akan disalurkan disiapkan oleh Bulog, lalu PT Pos sebagai transportasi akan mengambil di gudang Bulog dan menyalurkan kepada masyarakat sesuai data KPM by name by address.

"Jadi kami Bulog yang menyiapkan stok berasnya, kemudian PT Pos yang ngambil disini dan menyalurkan kepada warga sesuai data KPM, by name by address," Paparnya.

Adapun teknis pembagian bantuan beras akan disebar di beberapa titik di seluruh Kecamatan di Sumut. "Teknis pembagiannya itu di kantor Pos tapi itu disebar seluas-luasnya agar mendekat ke warga, ya kita harapkan setiap kelurahan ada, kemudian kantor Pos di setiap Kecamatan juga ada, selain di Kantor Pos di Balai Desa juga ada," ungkapnya. (cr10/Tribun-Medan.com)