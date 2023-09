KRONOLOGI Sopir Uber asal Indonesia Dilaporkan Hilang di Los Angeles, Inilah Sosok Yudi Saputra 

TRIBUN-MEDAN.com - Kronologi sopir uber asal Indonesia, Yudi Saputra dilaporkan hilang di Los Angeles.

Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Yudi Saputra kabarnya hilang di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kabar Yudi Saputra hilang viral setelah cuitan akun media sosial X (dulu Twitter), @tanyakanrl, Selasa (5/9/2023).

Info Yudi Saputra hilang di Los Angeles (TWITTER)

"Siapa tau ada warga base ikan yang tinggal di US mohon dibantu," tulis pengunggah.

Cuitan tersebut juga menjelaskan ciri-ciri Yudi Saputra, di antaranya usia 33 tahun, berat badan 142 lbs atau 64 kilogram, serta tinggi sekitar 5 kaki 3 inci atau 160 cm.

Menurut info, Yudi Saputra terakhir kali terlihat mengenakan kaos bergaris putih abu-abu dan celana pendek berwarna navy.

Sebelum hilang, Yudi diketahui menerima pesanan layanan daring Uber pada dini hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat.

Sementara saat menyelesaikan pesanan, Yudi menggunakan mobil Chevrolet Equinox 2013 berwarna abu-abu tua.

"For any information that can help us to find him, Please call his family at (323) 599-0789 (Untuk informasi apa pun yang dapat membantu kami menemukannya, silakan hubungi keluarganya di (323) 599-0789)," tertulis dalam unggahan foto.

Lantas, bagaimana upaya pemerintah Indonesia?

Yudi Saputra hilang saat bekerja sambilan

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha mengatakan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles (KJRI LA) telah menerima laporan.

"KJRI Los Angeles telah menerima laporan dari masyarakat mengenai hilangnya seorang WNI di LA atas nama Yudi Saputra," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

Menurut Judha, Yudi Saputra adalah seorang mahasiswa California International University di LA, negara bagian California, Amerika Serikat.

