TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lagu Batak Cinta Jarak Jauh yang dipopulerkan oleh Jhon Eliaman Saragih.

Lagu Batak Cinta Jarak Jauh pertamakali di rilis pada kanal youtube Darmensius Saragih pada tahun 2008.

Cinta Jarak Jauh merupakan Lagu Batak yang sangat populer di kalangan masyarakat Simalungun, lagu ini menceritakan kisah cinta yang terbatas oleh jarak atau sering disebut LDR.

Chord dan Lirik Lagu Batak Cinta Jarak Jauh

C Em C

Sonaha kabarmu na dob hutadingkon ham botou

G

Tottu sehat do ham bani pangarapanku

F C G C

Age pe au daoh hun lambung mu cinta do au bamu

F G C

Hasi pe cinta jarak jauh



C Em C

Holongkin sai hu bamu lang dong jolma paduahon

G

Ai lang pitah hata abang saragih on

F C G C

Sayang do au bamu ulang ham sangsi

F G C

Paima parohku boru purba



G F

Hata ku hubamu haholongan

C

Ulang ham mardua holong sadokah ham hutadingkon



Em F

Ingot ma in

C G

Halani na setia do au ijon............

C F C F

Daoh pe jarak ta dohor do in botou

C G C

Anggo sahata hita nadua

F G C

Anggo sahata hita nadua

