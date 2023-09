Chord dan Lirik Lagu Batak Masihol Au Inang By Duo Naimarata 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masihol Au Inang adalah Lagu Batak terbaru 2022 ciptaan Risma Simamora yang dipopulerkan oleh Duo Naimarata.

Lagu Batak Masihol Au Inang ini dirilis melalui chanel YouTube HDH Official pada 25 Januari 2022.

Chord dan Lirik Lagu Batak Masihol Au Inang

Intro : G. Am. G. F. Dm. F. G.

C.

Nungnga piga taon

F.

Hita dang pajumpang

Dm.

Malungun rohakki

G. C. G.

Tu ho inang

C.

Taringot au

F.

Tikki dihuta i

Dm.

Manuan eme

G. C.

Di balian i

F.

Burju ma ho boru

Em. Am.

Namar sikkola i

Dm. G. C.

Ima poda naso tarlupahon au

[Reff]

Dm.

Masihol au inang

G. C.

Masihol boru mon

A. Dm.

Sai gajjang ma umurmi inang

G. C.

Inang ku na burju

Dm.

Tangiangkon au inang

G. C.

Tangiangkon boru mon

A. Dm.

Anggiat boe hubaen ho sonang

F. G. C. F. G.

Di hatuaon mi

Taringot au

F.

Tikki dihuta i

Dm.

Manuan eme

G. C.

Di balian i

F.

Burju ma ho boru

Em. Am.

Namar sikkola i

Dm. G. C.

Ima poda naso tarlupahon au

[Musik] : Dm. G. C. A. Dm. F. G. C.

[Reff]

Dm.

Masihol au inang

G. C.

Masihol boru mon

A. Dm.

Sai gajjang ma umurmi inang

G. C.

Inang ku na burju

Dm.

Tangiangkon au inang

G. C.

Tangiangkon boru mon

A. Dm.

Anggiat boe hubaen ho sonang

F. G. C. F. G.

Di hatuaon mi

Dm. G. C.

Di hatuaon mi

