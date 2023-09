Bawang Merah Turun Jadi Rp 12 Ribu per Kg, Mayoritas Harga Kebutuhan Pangan Menurun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mayoritas harga kebutuhan pangan di Kota Medan terpantau mengalami penurunan, Senin (11/9/2023).

Adapun komoditas pangan yang mengalami penurunan harga diantaranya bawang merah, cabai merah, ayam potong, telur ayam boiler hingga bawang putih.

Pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini harga bawang merah anjlok diangka Rp 12 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogramnya.

Harga bawang merah tersebut terus merosot sejak tiga pekan terakhir disebabkan ketersediaannya yang melimpah.

"Bawang merah samosir Rp 3 ribu sampai Rp 4 ribu seperempat, kalau bawang merah Jawa Rp 5 ribu seperempat," kata Ita, satu di antara pedagang bawang merah di Pasar Kampung Lalang Medan kepada Tribun Medan, Senin (11/9/2023).

Dikatakan Ita, saat ini dirinya hanya menjual komoditas bawang merah dan bawah putih dikarena ketersediaannya yang masih melimpah ruah.

"Banyak lagi ini stoknya, karena di semua daerah panen bawang merah, tengoklah yang lain juga masih banyak kali bawang merahnya," ujarnya.

Selain harga bawang merah yang kian merosot, harga komoditas cabai merah juga turut mengalami penurunan harga.

Saat ini, harga cabai merah berada di posisi Rp 28 ribu hingga Rp 36 ribu per kilogramnya, turun sebesar Rp 12 ribu dari harga sebelumnya Rp 50 ribu per kilogram.

"Murah-murah cabai, ada yang Rp 7 ribu seperempat, ada yang Rp 8 ribu, cabai gunung ini Rp 9 ribu per kilogram," kata Mulyani, Pedagang sayuran di Kampung Lalang.

Kemudian, untuk cabai rawit dibandrol Rp 36 ribu per kilogram, bawang putih Rp 32 ribu per kilogram, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp 36 ribu per kilogram.

Selain itu, harga ayam potong yang sebelumnya Rp 30 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 28 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan komoditas telur ayam di Pasar Kampung Lalang yang dibandrol mulai dari Rp 39 ribu hingga Rp 48 ribu per papan.

Sedangkan harga beras berdasarkan pantauan di lapangan masih stabil yakni untuk beras premium dengan merek kepiting ukuran 5 kilogram dibandrol Rp 72 ribu, ukuran 10 kilogram Rp 137 ribu dan ukuran 30 kilogram Rp 395 ribu.