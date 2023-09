Ini Alasan Kenapa Kamu Harus Nonton Drakor A Time Called You, Bikin Banjir Air Mata

Drama A Time Called You akan tayang pada tanggal 8 September 2023 mendatang dengan total 12 episode di Netflix.

TRIBUN-MEDAN.COM - A Time Called You merupakan adaptasi dari drama Taiwan yang berjudul “Some Day or One Day” yang berhasil menjadi salah satu drama terlaris yang pernah tayang.

Di drama A Time Called You ini, Ahn Hyo Seop akan beradu akting dengan Jeon Yeo Bin.

Dalam drama A Time Called You, Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Bin berperan sebagai pemeran utama, memainkan karakter pasangan kekasih yang mengalami insiden tragis.

Selain Ahn Hyeo Seop sebagai salah satu pemeran utama, drakor ini menghadirkan konsep menarik dalam genre romantis fantasi yang menjanjikan.

Berikut beberapa alasan mengapa kamu harus menonton drakor A Time Called You:

1. Drakor dengan Tema Perjalanan Waktu

A Time Called You merupakan salah satu drama yang membawa tema perjalanan waktu atau time traveler.

Awal kisah dimulai saat Han Joon Hee secara misterius mendapatkan sebuah kaset dan mendengarkannya hingga tertidur.

Ketika ia bangun, tiba-tiba ia kembali ke tahun 1998 dan berada di rumah sakit.

Yang lebih mengejutkan, ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan kekasihnya yang sudah meninggal.

2. Jeon Yeo Been dan Ahn Hyo Seop Berperan Ganda

Dalam drakor ini, Jeon Yeo Been dan Ahn Hyo Seop tampil mengesankan dengan memerankan dua karakter berbeda.

Di zaman sekarang, Jeon Yeo Been menjadi Han Joon Hee, sementara Ahn Hyo Seop menjadi Goo Yeon Joon.

Namun, di tahun 1998, Jeon Yeo Been berubah menjadi siswi SMA bernama Kwon Min Joo, sementara Ahn Hyo Seop menjadi Nam Si Heon.

3. Alur Cerita yang Kompleks

A Time Called You mengeksplorasi kisah Jun Hee (Jeon Yeo Been), seorang wanita yang merindukan kekasihnya yang telah meninggal setahun sebelumnya.

Meskipun pada awalnya terdengar klise dan familiar, alur cerita ini menghadirkan kompleksitas yang menarik ketika ditonton.

Pemain utama pria menegaskan bahwa setiap episode memiliki hubungan erat, dengan banyak poin yang akan mengagetkan penonton.

4. Tantangan Bagi Jeon Yeo Been

Setelah kesuksesannya dalam peran di Vincenzo, Jeon Yeon Been mengakui bahwa perannya dalam A Time Called You merupakan tantangan baru.

Memerankan dua karakter dengan latar belakang waktu yang berbeda membutuhkan pendalaman karakter yang mendalam.

Ia berkomitmen memberikan kedalaman pada setiap karakter, dan ia juga mengungkapkan bahwa ia dan Ahn Hyo Seop bekerja sama untuk membawa karakter mereka hidup.

5. Peran Ganda yang Unik

Salah satu aspek unik dalam serial ini adalah adanya peran ganda.

Jeon Yeo Been dan Ahn Hyo Seop memerankan karakter dengan peran ganda, baik di zaman sekarang maupun di tahun 1998, yang menambahkan dimensi menarik pada cerita ini.

(cr31/tribun-medan.com)