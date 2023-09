Fakta Menarik Drakor The Secret Romantic Guesthouse, Misi Pencarian Lee Sool yang Lama Menghilang

Drama The Secret Romantic Guesthouse diadaptasi dari web novel populer berjudul Flower Scholar Love Story karya Kim Jung Hwa. Drama ini tayang pada Senin (19/3/2023) lalu.

TRIBUN-MEDAN.com - The Secret Romantic Guesthouse adalah sebuah drama televisi yang diadaptasi dari web novel populer yang berjudul "Flower Scholar Love Story" yang ditulis oleh Kim Jung Hwa dan telah dibaca oleh lebih dari 630.000 orang.

Drama The Secret Romantic Guesthouse memiliki latar waktu dan tempat pada masa Dinasti Joseon di Korea.

Serial The Secret Romantic Guesthouse ini tayang perdana pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2023, dan terdiri dari 18 episode, dengan durasi sekitar satu jam untuk setiap episodenya.

Film ini disutradarai oleh Kim Jung Min, yang juga dikenal atas karyanya dalam beberapa drama populer seperti "Royal Secret Agent," "Sweet Stranger and Me," dan "Queen: Love and War."

Pemeran utama dalam film ini adalah Shin Ye-Eun, yang memerankan karakter Yoo Dan Oh.

Selain dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang drakor The Secret Romantic Guesthouse:

1. Diadaptasi dari Web Novel

Drama ini diadaptasi dari web novel dengan judul yang sama, dan kemudian cerita di dalamnya diubah menjadi skenario drama.

The Secret Romantic Guesthouse mengisahkan tentang seorang putri bangsawan yang harus menghadapi kebangkrutan keluarganya.

Ia kemudian mengelola rumahnya yang menjadi penginapan.

2. Drama Sejarah

Drama ini mencakup unsur saeguk, yang berarti menggabungkan unsur sejarah Korea Selatan, khususnya era Joseon, dengan unsur misteri dan romantis.

Ini termasuk unsur politik dan kehidupan sosial pada masa itu, yang dipadukan dengan cerita cinta.

3. Angkat Kisah Romantis dengan Sentuhan Misterius