10 Band yang Terpilih Ikut Kompilasi Album di Northmagz, Bangkitkan Pergerakan Komunitas Musik Keras

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Menghidupkan kembali pergerakan komunitas musik keras di Sumatera Utara, beberapa pegiat musik menghadirkan Northmagz.

Northmagz merupakan movement yang membangkitkan pergerakan komunitas musik keras untuk bisa melangkah kembali bersuara besar, menghidupkan kembali skena dan menggali potensi yang baru dari para insan pelaku seni kreatif industri musik keras.

Theo Chandra Tarumta selaku salah satu Tim mengatakan, Northmagz berfokus menyeluruh yang bersinergi dalam sebuah industri kreatif.

Menciptakan ekosistem dari awal, berkembang, dan bertahan, serta bisa lebih bersuara besar tentunya.

"Northmagz bukan hanya untuk pelaku tapi juga penikmatnya," ujar Theo kepada Tribun Medan, Kamis (14/9/2023).

Selama 4 bulan Northmagz membuka open submission band untuk mencari talenta-talenta band lokal baru.

Tak hanya Sumatera Utara, bahkan para talenta berasal dari beberapa daerah di pulau Sumatera.

"Dimana pemenangnya mendapatkan kesempatan perform di pangung-panggung besar, rekaman lagu dan perilisan digital secara gratis. Tercatat ada 30 band dari Aceh, Sumut dan Sumbar, yang ikut dalam submission ini," ungkapnya.

Penyaringan dimulai dari tahap 1 kurasi, dimana setiap band harus mengirimkan data band dan beberapa lagu orisinil mereka, kurasi dilakukan oleh salah satu Platform Musik Nasional yaitu Rich Music dan Tim Northmagz.

"Jadi setelah itu, tahap kurasi berikutnya, para band diberikan kesempatan untuk perform langsung di gigs-gigs yang telah disiapkan oleh Northmagz," katanya.

Beberapa ruang tampil yang disediakan yakni, event Spot Block di Sebiji Kopi Binjai, Rock n Go di Seruang Medan, Magz Invasion di MKA Kupie Binjai, Raungan Utara di Amaliun Medan, dan Magz Invasion Vol. 2 di Plano Coffee Medan.

Hingga akhirnya terpilih 10 Band terbaik yang ikut kompilasi Album Northmagz yaitu sebagai berikut:

- The Lips (Binjai)

- Nostrill (Medan)

- Sigmarus (Lhokseumawe)

- The Story Of Kidz (Binjai)

- Tas Ransel (Medan)

- Dimension Lane (Medan)

- Merpans (Medan)

- Gallina (Medan)

- The Smoked (Lubuk Pakam)

- Exspedisi 69 (Pangkalan Brandan)

Melihat tingginya antusias pegiat musik keras di Medan, tim sepakat menambah 4 invitation band dalam album kompilasi Northmagz, DISTORSI TANAH UTARA yang diberikan oleh Platform Berani Bersuara Besar yang menjalankan journey serupa di daerah masing-masing.