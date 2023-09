Manjakan Pelanggan, JA Medical Skincare Hadirkan Treatment Terbaru dan Satu-satunya di Indonesia

Pemaparan dari Victor Tanu, Ceo of Zhengan Indonesia Clinical Specialist And International Clinical Trainer For Ilooda, South Korea dan Head Doctor of JA Medical Skincare, dr Jessica Angelina mengenai treatment BBL Laser di acara JA Beauty Fest yang digelar di Cambridge City Square Medan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Klinik Kecantikan JA Medical Skincare dan Kaita Bath House terus berinovasi untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan menghadirkan treatment pertama dan satu-satunya di Indonesia yaitu BBL Laser.

Treatment BBL Laser ini diperkenalkan pertama kali di acara JA Beauty Fest yang digelar di Cambridge City Square Medan dengan menghadirkan langsung Victor Tanu, Ceo of Zhengan Indonesia Clinical Specialist And International Clinical Trainer For Ilooda, South Korea.

Head Doctor of JA Medical Skincare, dr Jessica Angelina mengatakan mesin BBL Laser ini merupakan mesin pertama dan satu-satunya di Indonesia yang didatangkan langsung dari Korea Selatan.

"BBL Laser ini merupakan produk Korea dari Ilooda manufakturnya, keunggulannya itu sudah pasti mesinnya pertama dan satu-satunya di Indonesia, kemudian Ilooda sendiri merupakan manufaktur yang terkenal jadi udah pasti terpercaya," Katanya.

Tidak hanya dapat mengatasi kulit kusam pada wajah, BBL Laser ini dijelaskan dr Jessica, dapat menjadi jawaban untuk hampir seluruh permasalahan pada wajah.

"Banyak treatment yang bisa dilakukan oleh mesin BBL Laser ini, mulai dari untuk kolagenisasi, mencerahkan, ada untuk jerawat, flek dan hampir semua masalah kulit bisa diselesaikan," Paparnya.

Sementara itu, Victor Tanu, Ceo of Zhengan Indonesia Clinical Specialist And International Clinical Trainer For Ilooda, South Korea menjelaskan, BBL Laser ini menggunakan teknologi terapi dengan mengirimkan energi cahaya dalam rentang panjang gelombang dan durasi yang luas, sehingga menghasilkan beragam efek pada kulit.

"Banyak hal yang bisa dilakukan di BBL Laser ini tapi tidak bisa dilakukan oleh mesin lain seperti dari segi powernya, segi spesifikasinya, teknis, dan dapat mengeluarkan cahaya yang spesifik," Jelasnya.

Dikatakannya, treatment BBL ini juga tidak memberikan efek samping dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan seperti treatment lainnya yang pernah ada.

"Biasanya kalau menggunakan alat yang hampir mirip pasti rasanya sakit sekali dan tidak bisa ditahan, tapi dengan mesin ini kita bisa melakukan treatment dengan rasa sakit yang minimal jadi sangat nyaman dilakukan dan hasilnya sangat optimal juga," Ungkapnya.

Selain itu, treatment tersebut juga akan menimbulkan hasil yang lebih bagus, cepat dan tidak meninggalkan bekas.

"Karena hasilnya bagus dan cepat, kemudian tidak ada bekas sehingga setelah treatment bisa melakukan aktivitas seperti biasanya," Katanya.

Dia berharap, seluruh masyarakat Kota Medan dan sekitarnya dapat mencoba treatment terbaru dan satu-satunya di Indonesia dari JA Medical Skincare agar mendapatkan hasil yang instan dan bagus.

"Jadi kami ingin sekali semua warga medan bisa nyobain treatment pertama dan satu-satunya di sini yaitu BBL Laser terapi, kemudian kalau ada yang memiliki masalah kulit wajah bisa langsung konsultasi dengan dokter kita," Pungkasnya.

