PREDIKSI Man United Vs Brighton Liga Inggris, Dibayangi Rekor Buruk, 2 Misi Ten Hag Lawan Brighton

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United dihadapkan rekor buruk melawan Brighton jelang pertemuan yang berlangsung kahir pekan ini di Liga Inggirs Matchday ke-5.

Manchester United dijadwalkan bertemu Brighton and Hove Albion, pada Sabtu (16/9/2023) malam.

Duel Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung di Old Trafford, mulai kick-off 21.00 WIB.

Dibayangi rekor buruk, pelatih Manchester United, Erik Ten Hag mempunyai dua misi besar jelang dimulainya pekan kelima Liga Inggris.

Erik Ten Hag mempunyai dua misi yang ingin dicapainya ketika berhadapan dengan tim tamu Brighton.

Misi pertama yang ingin diwujudkan Erik Ten Hag adalah membalaskan kekalahan Manchester United dari Brighton di Liga Inggris musim lalu.

Tim berjuluk Setan Merah ini memiliki rekor buruk karena selalu dikalahkan Brigthon dalam 2 kali pertemuan.

Seperti pekan 1 Liga Inggris musim lalu, Brighton sukses pesta kemenangan di kandang Manchester United dengan skor 1-2.

Kemudian pekan 28, Brighton kembali meneruskan dominasi di markasnya sendiri.

Mereka menaklukkan Manchester United lewat gol semata wayang mantan pemainnya Alexis Mac Allister.

Kekalahan beruntun ini menjadi catatan buruk Erik Ten Hag di musim perdananya melatih Marcus Rashford dkk.

Arsitek asal Belanda itu punya peluang membalaskan kekalahan dari Brighton di akhir pekan nanti.

Ten Hag masih punya waktu sekitar dua hari untuk meracik taktik terbaiknya agar misi balas dendam dapat terwujud.

Sementara itu misi kedua Ten Hag adalah memperbaiki posisi Manchester United di klasemen Liga Inggris.