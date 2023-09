10 Film dan Drama Korea yang Dibintangi Choi Woo Shik, Ada Our Beloved Summer dan Train to Busan

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi oleh aktor tampan Choi Woo Shik.

Penampilan Choi Woo Shik selalu dinantikan, tak hanya penonton Korea Selatan tetapi juga penonton drakor dari berbagai negara di seluruh dunia.

Choi Woo Shik merupakan aktor Korea Selatan kelahiran 26 Maret 1990 yang memulai debut aktingnya di drama The Duo.

Sejak saat itu, Choi Woo Shik menjadi ikon yang dicintai dan terkenal di Korea Selatan serta negara-negara lain.

Berikut beberapa drama Korea yang pernah diperankan oleh Choi Woo Shik.

1. Fight For My Way

Fight For My Way adalah sebuah drama komedi romantis tahun 2017 yang menampilkan Park Seo Joon dan Kim Ji Won dalam peran utama sebagai Dong Man dan Ae Ra.

Mereka adalah teman sejak kecil yang mulai merasakan cinta saat dewasa.

Choi Woo Shik juga tampil dalam drama ini sebagai Park Moo Bin, seorang teman sekelas Dong Man di masa sekolah yang sekarang menjadi dokter dan jatuh cinta pada Ae Ra, meskipun dia sebenarnya sudah bertunangan.

2. Our Beloved Summer

Dalam drama Our Beloved Summer yang dibintangi Choi Woo Shik bersama Kim Da Mi pada tahun 2021, mereka memerankan sepasang kekasih yang pernah berpisah selama lima tahun tanpa alasan yang jelas.

Choi Woo Shik berperan sebagai Choi Ung, seorang siswa yang kurang ambisius tetapi akhirnya menjadi ilustrator terkenal.

Profesinya membawanya kembali bertemu dengan mantan kekasihnya.

3. Rooftop Prince