JAM Tayang Siaran Langsung Liga 1: PSM Makassar vs Barito Putera, Persib Bandung vs Persikabo

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan sejumlah laga Liga 1 yang akan bergulir mulai hari ini, Jumat (15/9/2023).

Liga 1 Indonesia musim 2023/2024 kini memasuki pekan ke-12 .

Jangan lewatkan siaran langsung liga 1, disiarkan live streaming vidio dan live Indosiar

Duel Liga 1 pekan ini di antaranya: PSM Makassar vs Barito Putera, Persib Bandung vs Persikabo 1973, Persis Solo vs PSIS

Berikut jadwal Liga 1 2023 yang bakal memulai pertandingan pekan 12, pada Jumat (15/9/2023).

Pekan 12 Liga 1 2023 bakal dibuka dengan juara musim lalu, PSM Makassar bertemu tim runner-up saat ini Barito Putera.

Disamping itu, pekan 12 Liga 1 2023 juga menyajikan banyak duel seru lainnya seperti Persib Bandung vs Persikabo 1973.



Kemudian ada laga big match bertajuk Derby Jawa Tengah (Jateng) antara Persis Solo vs PSIS Semarang.

Liga 1 2023 sendiri sempat terhenti sekitar 12 hari karena menyesuaikan FIFA Matchday dan Kualifikasi Piala Asia U23 2024.

Nah setelah dua agenda itu selesai, para penikmat Liga 1 2023 bisa kembali menyaksikan tim kesayangannya bermain di akhir pekan nanti.

Berikut jadwal Liga 1 pekan 12:

Jumat, 15 September 2023

15.00 WIB - PSM Makassar vs Barito Putera, live Indosiar

15.00 WIB - Dewa United vs Bhayangkara FC, live Vidio