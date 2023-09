SOSOK Brigjen TNI Agustinus Purboyo, Perwira TNI Pertama yang Lulus S2 di King's College London

TRIBUN-MEDAN.com- Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agustinus Purboyo berhasil mencetak sejarah setelah berhasil lulus S2 di Kings's College London (KCL).

Brigjen TNI Agustinus Purboyo menjadi perwira TNI AD pertama yang berhasil menyelesaikan program Postgraduate Certificate in Security and Strategy for Global Leaders, yang diselenggarakan oleh King's College London (KCL), bersamaan dengan pendidikan RCDS yang ditempuhnya.

RCDS adalah pendidikan yang setara dengan Lemhannas di Indonesia.

Pendidikan ini juga diikuti oleh siswa-siswa dari beragam institusi militer dan non-militer.

Sosok Brigjen Agustinus Purboyo

Brigjen Agustinus Purboyo merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD.

Pria kelahiran 15 Agustus 1970 ini merupakan lulusan dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1992.

Selain itu pendidikan militer yang telah ia tempuh di antaranya Sesarcab Kav, Diklapa I, Sesko TNI, Lemhannas dan Royal College of Defense Studies.

Lalu pada 2022 ia berhasil menyelesaikan kursus militer Warfare and Strategy Course.

Selain pendidikan militer ia juga menempuh pendidikan umum.

Bahkan ia sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan mendapat gelar Magister Terapan Pertahanan.

Di militer Brigjen TNI Agustinus Purboyo masuk dalam satuan kavaleri.

Pendidikan Militer

• Akademi Militer (1992)