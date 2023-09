TRIBUN-MEDAN.com - Inilah 26 nama artis yang terseret promosi judi online, ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, hingga Denny Cagur.

Kini nama-nama itu pun dilaporkan atas dugaan promosi judi online ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI), Zainul Arifin.

Ilustrasi judi online (SHUTTERSTOCK)

"Iya Ayu Ting Ting (dipolisikan karena dugaan promosi judi online)," kata Zainul saat dihubungi awak media belum lama ini.

Tidak hanya keduanya, beberapa nama publik figur ikut dilaporkan diantaranya ada Onadio Leonardo dan Denny Cagur.

"DC iya Denny Cagur. ZG, Zaskia Gotik, heeh. OL, Onadio Leonardo, heeh. Sifatnya LI, laporan informasi," ungkap Zainul.

Kemudian Zainul sudah menyertakan beberapa bukti terkait adanya dugaan promosi judi online yang dilakukan sejumlah publik figur.

"Di samping buat laporan, kita nambahin (bukti) juga karena ada penyidik yang gak punya videonya. Buktinya bukti elektronik ya video, akun-akun judi online itu, Sakti 123 banyak tuh, kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik sekarang kan sudah diproses, gak tahu setelah WG siapa lagi," tuturnya.

26 Nama Artis yang Terseret Promosi Judi Online, Ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, hingga Denny Cagur

Zainul menerangkan selain Wulan Guritno, publik figur lainnya yakni YL, VP, DP, DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV. Selain itu GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir ada ZG.

Dinar Candy Blak-blakan Bayaran Promo Judi Online Ratusan Juta

Disjoki Dinar Candy buka-bukaan soal bayaran untuk mempromosikan judi online hingga mencapai ratusan juta.

Menurutnya angka ratusan juta tersebut hanya sebatas mengunggah video promosi judi online di Instagram cerita dengan durasi 15 detik saja.

"Pasti lah (tawaran menggiyurkan). Nggak tau sih, kalau artis-artis top star setau aku tuh 3 digit semua, story doang lho. Aku sempat dapat kabar. (durasi story) 15 detik, itu sudah 3 digit," kata Dinar Candy saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Ayu Ting Ting (Instagram)

Lebih dari itu Dinar kemudian membongkar soal tawaran untuk mempromosikan judi online hanya untuk sekali unggahan.