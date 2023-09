LINK Nonton Siaran Langsung Live Streaming Persib Vs Persikabo Jam 15.00 WIB, Akses di Sini via HP

Link Live Streaming Persib Bandung vs Persikabo 1973 Liga1 2023-2024

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Persib Bandung vs Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 yang berlangsung Sabtu (16/9/2023).

Laga Persib Bandung vs Persikabo 1973 pekan ke-12 Liga 1 berlangsung di Stadion GBLA, pada Sabtu (16/9/2023).

Kick-off Persib vs Persikabo dimulai pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Persib vs Persikabo ini bisa juga ditonton via live streaming.

Adapun link nonton live streaming Persib vs Persikabo bisa diakses di akhir artikel ini. Simak juga prediksi skor, prediksi line up pemain Persib vs Persikabo.

Persib Bandung mewajibkan menang lawan Persikabo 1973, sekaligus mengusung misi balas dendam.

Laga Persib vs Persikabo akan disiarkan langsung live streaming Vidio dan Live Indosiar.

Dikutip Tribun-medan.com dari Tribunnews, Persib Bandung bakal mengusung misi balas saat berlaga melawan Persikabo 1973 di pekan 12 Liga 1 2023.

Status tuan rumah bisa menguntungkan Persib Bandung karena didukung oleh puluhan ribu bobotoh.

Keberadaan Bobotoh secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi Marc Klok dkk untuk mengamankan kemenangan dari Persikabo 1973.

Apabila Persib mampu merebut poin penuh dari Persikabo 1973, maka tim kebanggaan Bobotoh itu dapat membalas hasil buruk di 2 pertemuan musim lalu.

Tepatnya pada Liga 1 2022, Persib diketahui tidak pernah menang dari Persikabo 1973 dalam dua kali pertemuan.

Seperti pekan 17 Liga 1 2022, Persikabo 1973 memaksa Persib pulang ke Bandung dengan hasil imbang 1-1.

Berikutnya pada pekan 34 Liga 1 2022, Persikabo 1973 mempermalukan Persib di kandangnya sendiri dengan skor 1-4.