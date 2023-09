Sholatnya Disaksikan dan Diaminkan Malaikat, Inilah Amalan Usai Sholat Subuh

TRIBUN-MEDAN.com - 4 Amalan Usai Sholat Subuh, Sholat yang Disaksikan Malaikat dan Doanya Diaminkan

Amalan setelah Sholat Subuh terdapat banyak keutamaan.

Sebab waktu sholat subuh memiliki keistimewaan dari sholat fardhu lainnya.

Keistimewaannya telah Allah Swt firmankan dalam Al-Quran,

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Qs. Al-Isra’: 78)

Para Malaikat menyaksikan orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu.

Mereka akan senantiasa mendoakan dan mengaminkan segala doa hamba Allah yang soleh. Ada beberapa amalan setelah sholat subuh yang dianjurkan dilaksanakan.

Amalan yang dapat menyempurnakan pahala sholat subuh serta melapangkan rezeki. Simak sampai habis ya!

1. Membaca Dzikir dan Shalawat Sebagai Amalan Setelah Sholat Subuh

Amalan pertama yaitu membaca dzikir kepada Allah Swt dan membaca shalawat untuk Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa, Rasulullah saw selalu memanjatkan dzikir di pagi dan petang hari sebanyak tiga kali. Dzikir yang Rasulullah SAW panjatkan diamini oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah Swt.

Berikut ini kalimat-kalimat dzikir setelah sholat subuh yang dapat diamalkan sesuai ajaran Rasulullah SAW:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

‘Auzdubillahis samii’il ‘aliimi minasy syaithoonir rojiimi.

Artinya, “Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.” Bacaan ini dibaca sebanyak tiga kali, dan bacaan dzikir selanjutnya: