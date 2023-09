Chord dan Lirik Lagu Batak Borhat Ma Ho Among By Nirwana Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Borhat Ma Ho Among yang dinyanyikan Nirwana Trio.

Kunci Gitar Lagu Batak berjudul Borhat Ma Ho Amongdapat dimainkan dengan gitar dari nada dasar G.

Musiknya menyentuh hati dan nyanyikan bareng teman teman di kala bersama.

Chord dan Lirik Lagu Batak Borhat Ma Ho Among

G Bm Em

ikkon adopanku do.. hape..

Am G D

partikkian songonon..

Bm E

nungnga monang ho among..

Am G D

nungnga ditaluhon ho portibion..

C Em

nungnga sonang ho.. bagak ni rupami..

C Am D

nungnga malum be.. sahit mi..

G Bm Em

ikkon adopanku ma.. hape..

Am G D

ngoluon dang raphon ho..

Bm E

tung pulut roham among..

Am G D

maninggalhon au manuhuk tano on..

C Em

di na sonang ho.. tarilu au..

C Am D

tiop au among.. mabiar au..

Reff :

Bm C D Em

borhat maho among borhat..

Am D G

nungnga humolong Tuhan i tuho among..

Bm C D G -D/F# Em

uli nai among jabu na imbaru mi..

Am D (C)

borhat ho among tu hasonangan..

Int. C Em C G

G Bm Em

ikkon adopanku ma.. hape..

Am G D

ngoluon dang raphon ho..

Bm E

tung pulut roham among..

Am G D

maninggalhon au manuhuk tano on..

C Em

di na sonang ho.. tarilu au..

C Am D

tiop au among.. mabiar au..



Musik : C..Em..C..Em D/F# -G

C..Am..-Bm C..D..

Reff :



Bm C D Em

borhat maho among borhat..

Am D G

nungnga humolong Tuhan i tuho among..

Bm C D G -D/F# Em

uli nai among jabu na imbaru mi..

Am D G-Am-Bm

borhat ho among tu hasonangan..

C D Em

borhat maho among borhat..

Am D G

nungnga humolong Tuhan i tuho among..

Bm C D G -D/F# Em

uli nai among jabu na imbaru mi..

Am D G-D/F#-Em

borhat ho among tu hasonangan..

Am D (C)

borhat ho among tu hasonangan..

Outro : C..Em..C..G..

***

(cr30/tribun-medan.com)