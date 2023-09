Live Streaming Gratis Persik Kediri vs Persija Kick-off 19.00 WIB, Akses Siaran Langsung Liga 1

Liga 1: Persik Kediri vs Persija Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton siaran langsung via link live streamig Persik Kediri vs Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1 musim 2023/2024, Minggu (17/9/2023).

Persik Kediri vs Persija Jakarta di pekan ke-12,

Akses link live streaming Persik Kediri vs Persija Jakarta via tautan link di artikel ini.

Sebelum bertanding simak Prediksi Skor Persik Kediri vs Persija Jakarta, Line up Pemain dan Head to head Persik vs Persija.

Macan Kemayoran diprediksi akan mainkan Marko Simic.

Pertandingan Liga 1 Persik menjamu Persija Jakarta dieglar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, .

Duel Persik Kediri vs Persija diprediksi berlangsung sengit karena duel tim sama-sama berjulukkan macan tersaji.

Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak (kanan) (Twitter/Persija Jakarta)

Mengingat kedua tim yang bertanding memiliki peringkat yang berimpitan.

Dikutip Tribun-Medan.com dari Bolasport, total raihan 14 poin, Persija Jakarta berada di posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1.



Sementara Persik Kediri harus tertahan di peringkat 13 dengan 12 poin.

Kemenangan salah satu tim akan menentukan posisi mereka selanjutnya.

Apakah Persija mampu terus melaju ke peringkat atas.

Atau justru Macan Putih akan menyalip dengan tambahan 3 poin.