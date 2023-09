Prediksi Skor Persik Kediri vs Persija Jakarta, Line up Pemain,Head to head Marko Simic Ujung Tombak

TRIBUN-MEDAN.com - Liga 1 musim 2023/2024 hari ini menyajikan duel Persik Kediri vs Persija Jakarta.

Saksikan laga Persik Kediri vs Persija Jakarta di pekan ke-12,Minggu (17/9/2023).

Sebelum bertanding simak Prediksi Skor Persik Kediri vs Persija Jakarta, Line up Pemain dan Head to head Persik vs Persija.

Macan Kemayoran diprediksi akan mainkan Marko Simic.

Pertandingan Liga 1 Persik menjamu Persija Jakarta dieglar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, .

Duel Persik Kediri vs Persija diprediksi berlangsung sengit karena duel tim sama-sama berjulukkan macan tersaji.

Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak (kanan) (Twitter/Persija Jakarta)

Mengingat kedua tim yang bertanding memiliki peringkat yang berimpitan.

Dikutip Tribun-Medan.com dari Bolasport, total raihan 14 poin, Persija Jakarta berada di posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1.



Sementara Persik Kediri harus tertahan di peringkat 13 dengan 12 poin.

Kemenangan salah satu tim akan menentukan posisi mereka selanjutnya.

Apakah Persija mampu terus melaju ke peringkat atas.

Atau justru Macan Putih akan menyalip dengan tambahan 3 poin.

Sangat disayangkan, dalam pertandingan ini Persik Kediri tak dapat dibela Anderson Nascimento.