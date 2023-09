Nyanyikan Lagu Baru, Begini Keseruan Konser Neck Deep di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Band Pop Punk ternama asal Inggris, Neck Deep menggelar rangkaian konser yang bertajuk SEA Tour 2023, yang kali ini menyambangi Kota Medan, Minggu (17/9/2023).

Rangkaian tour ini, dimana sebelumnya Neck Deep sudah menggelar konser di beberapa kota lain di Indonesia.

Bertempat di Lapangan Parkir Lotte Grosir Medan, Konser yang di promotori ravel entertaiment, berhasil mengguncang kota Medan meskipun sempat terguyur hujan.

Pasalnya, unit pop punk asal Wales tersebut mengaku sangat senang bisa tampil di Medan untuk pertama kalinya.

"Terimakasih semuanya, ini merupakan pertama kalinya kami ke kota Medan, senang bisa melihat kalian semua," ujarnya di sela bernyanyi.

Konser Neck Deep dibuka dengan beberapa band ternama tanah air, yakni Stereo Wall, Straight Answer, Deadsquad, dan Saint Loco.

Hits single seperti Sonderland, Low Life, dan Kali Ma dimainkan sebagai pembuka jalannya konser Neck Deep di Medan

Para penonton tentu saja langsung berjingkrak menyambut Neck Deep dengan energi yang luar biasa.

Tak sedikit penonton yang seketika menjadi liar diantara crowd, hal ini yang kemudian membuat Ben Barlow kemudian ikut terjun dan crowd surfing.

Dilanjut dengan deretan lagunya yang lain, Heart break of Century, Gold Step, Take Me With You, Smooth Seas, When You Know, dan Shes's A God.

Ben Barlow kemudian mengajak para penonton untuk mengenang orang-orang terkasih dengan menyanyikan Wish You Were Here bersama-sama dengan menyalakan flashlight hp penonton.

Hits-nya yang lain seperti December menjadi lagu yang ditunggu para penggemarnya.

Vocalis Neck Deep itu juga sempat ngeprank penggemarnya, dengan mengatakan lagi terakhir untuk penampilan malam ini.

Setelah lagu berakhir teriakan dari penonton untuk memintanya kembali tampil pun mewarnai malam itu.

Tetapi lampu panggung mati dan seluruh personil beranjak keluar, begitulah cara mereka menghibur penggemarnya, tiba-tiba musik kembali keras dan para personil melompat ke panggung.

Salah satu penonton, Andreas mengaku sangat takjub dengan rangkaian konser dari Northblas ini.

"Kita sangat bangga ya, melihat Neck Deep bisa tampil di Medan, ini merupakan kemajuan untuk musik di Medan. Meskipun tadi sempat hampir kecewa karena hujan turun, tetapi malam ini luar biasa," ungkapnya.

(cr26/tribun-medan.com)