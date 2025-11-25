Nelayan yang Hilang setelah Kapalnya Karam di Laut Batubara Ditemukan dalam Kondisi Tewas

NELAYAN TENGGELAM - Ilustrasi mayat. Jasad Mukhlis seorang nelayan yang hilang di laut perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Jasad Mukhlis seorang nelayan yang hilang di laut perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Jasad Mukhlis ditemukan di perairan Tanjungbalai, Selasa (25/11/2025) pagi dan langsung dievakuasi oleh tim SAR menggunakan KN Sanjaya.

"Korban sudah ditemukan di perairan sekitar Tanjungbalai. Kami bersama Satpol air langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan membawanya ke dermaga Panton, Bagan Asahan," ujar Danpos SAR Tanjungbalai Asahan, Selasa (25/11/2025).

Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia, dan dibawa ke rumah duka di Batubara.

"Langsung ke rumah duka di Tanjung Tiram. Dibawa menggunakan mobil ambulan milik PMI Kabupaten Batubara tadi," ujarnya.

Katanya, dalam pencarian dan evakuasi ini, mendapatkan hambatan dari angin kencang serta ombak yang tinggi.

"Ombak mencapai sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Cukup tinggi untuk beberapa hari ini," katanya.

Ia menghimbau kepada masyarakat yang bekerja di laut agar tetap waspada. Sebab, angin cukup kencang melanda di beberapa tempat di Sumatera Utara.

Sebelumnya, kapal nelayan jaring gembung tenggelam di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Minggu (23/11/2025) sore.

Kapal yang berisikan 10 anak buah kapal itu dikabarkan karam akibat terpaan ombak besar yang diakibatkan oleh angin kencang.

9 dari 10 abk berhasil diselamatkan, sedangkan satu orang masih hilang dan kini dalam pencarian tim badan SAR Nasional (Basarnas) Tanjungbalai Asahan.

(Cr2/tribun-medan.com)

