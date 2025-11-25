Tangki Misterius Ditemukan Mengambang di Laut Asahan, Kades: Ada Tanda-tanda Peringatan

TANGKI MISTERIUS - Tangkapan layar video amatir warga menemukan satu buah tangki misterius di perairan laut Asahan, tepatnya di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Selasa (25/11/2025). Kades khawatir, ada tanda-tanda peringatan berbahaya.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Warga Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan digegerkan dengan penemuan adanya tangki misterius yang mengambang diperairan laut Asahan.

Tangki bewarna putih biru itu ditemukan warga Pada Selasa (25/11/2025) oleh warga dan langsung melaporkannya ke pemerintah desa.

"Tadi ada warga menemukan tangki itu disekitar pantai, kemudian mereka melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa," kata Kepala Desa Silo Baru, Ahmad Sofyan.

Lanjutnya, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, pihaknya langsung menghubungi pihak angkatan laut untuk dilakukan evakuasi.

"Kami hubungi angkatan laut, untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan tentang tangki tersebut," ujarnya.

Katanya, dari tangki tersebut, ditemukan sejumlah tulisan tanda-tanda peringatan dan larangan. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas disekitar terlebih dahulu.

"Masyarakat diharapkan waspada, karena ada tanda-tanda di tangki tersebut. Kita tidak tau ada zat kimia apa disitu, kita bekerja sama dengan yang berkompeten untuk mengevakuasi tangki tersebut ke tempat yang lebih aman," ujarnya.

Ia belum tau asal usul tangki tersebut. Menurutnya, pihak TNI AL sudah berkoordinasi kepada para nelayan dan pemilik kapal agar mengetahui siapa pemilik tangki tersebut.

"Mana tau ada yang tercecer, atau ada kapal tenggelam. Kita belum tau secara pastinya," ujarnya.

Katanya, selain di Silo Baru, ada dua tangki yang serupa terdampar di Desa Bagan Asahan dan belum tau asal usulnya.

"Kami berharap, ini segera dievakuasi. Karena kami khawatir, kalau ini mengandung zal berbahaya, kalau ada kebocoran akan menggangu ekosistem laut disini," pungkasnya.

