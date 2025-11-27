Banjir di Jalan Bakti Kisaran, Warga Sebut Air Naik sejak Pagi

BANJIR KISARAN - Situasi Jalan Bhakti Kisaran mulai digenangi air banjir. Masyarakat mengeluh tidak bisa jualan karena banjir semakin tinggi.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Kabupaten Asahan diguyur hujan deras sejak malam hingga siang, Kamis (27/11/2025).

Sehingga, mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang air banjir.

Di Jalan Bakti, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, masyarakat mengaku air sudah setinggi pinggang orang dewasa. Bahkan, air sudah mulai masuk ke rumah warga.

Riza Tanjung, salah seorang warga mengaku air mulai naik sekitar pada pukul 10.00 wib pagi tadi. Menurutnya, banjir diakibatkan kurang baiknya irigasi sehingga air memiliki jalan untuk mengalir.

"Jam 10 tadi mulai naik air. Karena tidak ada jalan air makanya banjir," ujar salah seorang warga, Riza Tanjung.

Lanjutnya, di kediamannya memang kerap banjir apabila hujan deras terjadi. Namun, kali ini merupakan banjir yang terparah.

"Banyak parit yang tertutup dan mungkin tersumbat. Jadi air ga bisa maksimal jalannya. Karena parit ga cukup menampung, meluaplah airnya," ujar Riza.

Ia berharap, pemerintah membantu mencari solusi banjir yang dialami oleh masyarakat. Sebab, ia khawatir adanya pendangkalan parit di sekitar Jalan Bakti.

"Yang kasihan orang jualan, ga bisa jualan. Apalagi kalau ada kendaraan lewat, pasti ada ombaknya. Pemerintah mohon bantu kami cari solusi," katanya.

(cr2/tribun-medan.com)

